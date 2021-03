Gemeinde beschließt Satzung : Gesetz kommt ohnehin im Juli: Leck setzt spätes Zeichen zur Plastikmüll-Vermeidung

Dem Beschluss gingen knapp anderthalb Jahre Bearbeitungszeit und zum Teil kontroverse Debatten voraus.

Leck | Eine schwere Geburt: Mit einer Gegenstimme hat die Gemeindevertretung in Leck in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen, den Gebrauch von Plastik auf Veranstaltungen und Märkten einzudämmen. Dem Beschluss gingen knapp anderthalb Jahre Bearbeitungszeit und zum Teil kontroverse Debatten voraus. Weiterlesen: Kontroverse Debatte um Müllsatzung in der Lecke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.