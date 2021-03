Polizei sucht Zeugen : Gescheiterter Bankeinbruch

Unbekannte haben versucht, den Geldautomaten einer Filiale in Risum-Lindholm aufzubrechen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten unbekannte Täter den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Dorfstraße in Risum-Lindholm gewaltsam zu öffnen, beziehungsweise komplett zu entwenden. Dies gelang ihnen nicht. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Niebüll hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Donner...

