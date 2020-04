„Geschäftswelt ist angeschlagen“

Pascal Gava, Chef des Handels- und Gewerbevereins Leck, plädiert für Zusammenarbeit und noch strengere Hygienevorschriften

von Dorthe Arendt

28. April 2020, 12:48 Uhr

LECK | Seit über einer Woche hat der Einzelhandel wieder geöffnet. Das geschäftige Leben ist teilweise zurückgekehrt. „Es ist nicht mehr ganz solch eine Geisterstadt“, sagt Pascal Gava und atmet ein wenig auf.

Der amtierende Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins sorgt sich wie alle anderen in diesen Zeiten von Corona und appelliert an Geschäftsleute wie Kunden: „Wir müssen zusammenarbeiten und alle an einem Strang ziehen“. Nur so könne die Krise überwunden werden. Über Beobachtungen, Überlegungen, Ziele und eigene Erfahrungen redet der HGV-Chef.

Wie geht es der Geschäftswelt in Leck? Pascal Gava, seit Ende Februar an der Spitze des HGV mit 108 Mitgliedern, braucht nicht lange seine Gedanken zu ordnen: „Die ist ordentlich angeschlagen. Nur wenige Geschäftsleute haben von der besorgniserregenden Situation profitiert“.

Die Touristen würden fehlen, listet Gava auf, die Konfirmationen mussten komplett verschoben werden, Feiertage wie Ostern fielen insbesondere für die Gastronomie ins Wasser. Mussten Geschäftsinhaber Insolvenz anmelden? „Nein, meines Wissens bis jetzt zum Glück nicht – und ich hoffe, dass das nicht passiert und die Soforthilfen vom Staat greifen“.

Die ersten Lockerungen nach dem Stillstand sieht Pascal Gava mit gemischten Gefühlen. Natürlich sei die Öffnung der Läden für deren Inhaber existenziell dringend notwendig gewesen, doch er befürchte, dass die Bürger übertrieben mit den neuen Freiheiten umgehen: „Ich habe dieses Verhalten mehrmals beobachten können. Meiner Meinung nach müssten die Hygienevorschriften noch erweitert werden“.

Die Geschäftsleute erinnern an diese Vorschriften und Abstandsregeln, doch die Kunden müssten auch selber darauf achten: „Sie sind für sich selbst verantwortlich – und für ihre Mitbürger“. Gava quält die Angst, dass durch falsches Verhalten alles wieder von vorn losgehen wird.

Als letztes Bundesland wird am Mittwoch in Schleswig-Holstein das Tragen von Schutzmasken in Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln angeordnet. Für die Kunden führt kein Weg daran vorbei. Pascal Gava hält das für wichtig. Aber sollen wie beispielsweise in Bayern Mitarbeiter in den Geschäften eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen? „Das ist jedem selbst überlassen!“

Das Thema Corona beherrscht alles und jeden. Auf die Frage, was er als HGV-Chef künftig anstrebt, antwortet Pascal Gava: „Ziele, Ideen und Vorstellungen habe ich viele in meinen Kopf“. Er will mit der neuen Vorstands-Truppe sprechen, was zu tun ist.

Ihm schwebt vor, eine Arbeitsgruppe zu gründen, die Hemmnisse und Ziele der Geschäftstreibenden ermittelt. „Das soll unser roter Faden werden und uns bestärken: Diese Richtung wollen wir gehen“. Potenzial für etwas Neues sei in Leck auf jeden Fall vorhanden!

Dass der „Neue“ bereits Aktionen angeschoben hat, beweist das spontane Verschenken von Süßigkeiten zu Ostern an die Kleinsten. Eine andere Maßnahme im Mai nimmt Gestalt an, doch da möchte er noch nichts verraten.

Auch in eigener Sache meldet sich Pascal Gava als Inhaber von „La Gelateria da Gava“ zu Wort. Sein Eis-Café hatte Mitte März neun Tage total geschlossen. Dank Umstrukturierungen im Angebot und Öffnungszeiten (14 bis 18 Uhr, nicht sonntags) brauchen Kunden auf seine kalten Köstlichkeiten nicht verzichten.

Über Facebook, Instagram, Whatsapp oder Telefon werden die Bestellungen entgegengenommen und die Abholuhrzeit vereinbart. Wann Gava sein Geschäft wieder für seine Sitzkundschaft und Spontanabholer öffnen kann, entscheiden angekündigte Beschlüsse am 6. Mai.

Für den „Fall der Fälle“ wappnet sich der Geschäftsmann bereits: „Ich bin im Gespräch mit Tischlern über eventuelle Abschirmungen zwischen den Tischen und ähnliches“. Insgesamt lautet sein Motto: „Man muss nicht auf das gucken, was vergangen ist, sondern in die Zukunft und was man machen kann in Sachen Sicherheit und Hygiene.“