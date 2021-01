Wetter in Südtondern : Gerd Müllers Gespür für Schnee

Weihnachten gab es keinen, im Januar nur zwei Tage lang - wird es in Südtondern noch schneien?

13. Januar 2021, 15:52 Uhr

Südtondern | Wird es schneien oder nicht? Diese Frage beschäftigt kleine und große Südtonderaner. Während im Amtsbezirk der feste Niederschlag der letzten Woche maximal für Mini-Schneemänner reichte, kann andernorts aus dem Vollen geschöpft werden: Schlittenfahren, Schneemänner bauen oder Schneeengel machen.

Doch auch wenn derzeit immer mal wieder Schneegriesel und Hagel herunterkommen, wird es zumindest in den nächsten Tagen keine weiße Schicht in Südtondern geben.

„Der Winter hat aber auch noch nicht richtig angefangen. Die Chance auf Schnee ist meistens Mitte/Ende Februar und auch im März noch durchaus möglich“, sagt Wetterexperte Gerd Müller mit Blick auf seine Niebüller Wetterstation. „Die Bedingungen müssen stimmen, bei trockener Kälte klappt das nicht mit dem Schnee. Ein gewisser Grad an Feuchtigkeit muss vorhanden sein.“

Alles, was derzeit als fester Niederschlag vom Himmel kommt, bleibt allerdings nicht liegen. Ob es in diesem Winter noch Schnee geben wird, kann Gerd Müller nicht beantworten: „Jede Vorhersage, die länger als fünf bis sieben Tage in der Zukunft liegt, ist nicht seriös, da könnten wir auch Würfeln“, sagt der Fachmann. Allenfalls eine Tendez lassen sich erkennen.

Grau in allen möglichen Schattierungen

Derzeit sein in der Atmosphäre einiges durcheinander. „Früher hatten wir tagelang Nebel im Winter, aber dass ist schon länger nicht der Fall. Derzeit hängt Grau in allen möglichen Schattierungen über uns, wie ein Deckel und nimmt das Tageslicht“, so Gerd Müller.

Die nächsten Tage wird es zwar wieder kälter werden, aber statt Schnee sind eher Wolken und Schauer vertreten.

Was aber nicht heißt, dass es nicht doch noch Schnee in diesem Frühjahr geben könnte.