Gerangel unter Hundebesitzern

Verhandlung wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Niebüll: Klägerin fordert hohes Schmerzensgeld und Schadenersatz

Avatar_shz von shz.de

12. Oktober 2020, 11:44 Uhr

niebüll | „Was haben Sie genau gesehen?“ Richter Christoph Salamon wurde im Verlauf einer langen Zeugenvernehmung im Amtsgericht Niebüll zunehmend ungehalten. Bei der Auseinandersetzung zweier Hundehalter, bei der es um Körperverletzung ging, kam es auf jedes Detail an. Der Richter beließ es nicht bei verbalen Erklärungen, sondern stellte Szenen des Streits mit den beteiligten Personen nach.

So flog ein Computerkabel als schlagende Hundeleine durch die Luft. Wurde die Leine tatsächlich über den Kopf geschwungen? Oder diente sie nur der Abwehr? Christoph Salamon ließ sich sogar höchstpersönlich schubsen, um die Stärke des vermeintlichen Stoßes nachzuempfinden. Eine Hauptrolle spielte bei dem „Hundedrama“ der Chihuahua „Urmel“, ohne dessen Fehlverhalten alles anders gekommen wäre. Zum Hintergrund: Im September 2019 befand sich der Angeklagte, ein Sylter Gastronom, auf der Terrasse seines Lokals in Keitum, um mit seiner Familie dort zu speisen. Als „Urmel“ andere Hunde erspürte, riss er sich los und stürmte Richtung Straße. Dort befand sich einige Schritte entfernt eine Dame mit zwei größeren Hunden, die der „Kleine“ eifrig verbellte. Der Angeklagte setzte samt Frau und Tochter dem Hund hinterher, um ihn einzufangen.

Er erreichte die Hundebesitzerin, als diese „Urmel“ einmal mit ihrer Hundeleine geschlagen hatte, ohne dass ihre Tiere eingriffen. Dann folgte eine Szene, die extrem unterschiedlich geschildert wurde. Der Angeklagte gab zu Protokoll, dass er ohne Körperkontakt die Leine abzuwehren versuchte und sich „Urmel“ griff. Dabei sei die Hundebesitzerin „umgefallen“. Doch diese hat eine ganz andere Erinnerung. „Ich drehte mich ab und bekam plötzlich einen Stoß in den Rücken“, sagt sie. Dabei sei sie auf den Ellenbogen gefallen und habe gleich gespürt, dass etwas passiert sei. Tatsächlich kam sie ins Krankenhaus, später wurde ein komplizierter Bruch festgestellt. „Unter den Folgen leide ich heute noch!“

Ärztliche Atteste belegen, dass Teile der Hand taub, die Nerven nicht zusammenwachsen. „Ich kann die Hand nicht richtig bewegen und bin krank geschrieben.“ Richter Christoph Salamon befragte danach eine Zeugin, die als Gast auf der Insel weilte. Nach der klaren Aussage „Ich habe den Schubser“ gesehen, verließ die junge Frau das genaue Erinnerungsvermögen. Sie vermochte nicht eindeutig zu sagen, auf welche Weise sich der Angeklagte genähert habe, wie die Klägerin gefallen sei oder was noch passiert sei. „Das ist für das Gericht in Ordnung, wenn sie sagen 'Ich weiß es nicht mehr'“, betonte Christoph Salamon. Es sei nicht selten, dass sich Zeugen Vorgänge einbildeten, von denen sie nur gehört hätten. Doch auch bei den Aussagen der Ehefrau und Tochter gab es manche Ungereimtheiten. Sie waren sich jedoch ebenso einig, dass es keinen Schubser gegeben habe.

Wodurch nun die 60-Jährige gefallen ist, blieb letztlich unbeantwortet. War die Ursache das allgemeine Durcheinander als Folge eines lautstarken Streites? Oder gab es doch Handgreiflichkeiten? Der Angeklagte hatte noch im polizeilichen Vernehmung zugegeben: „Ich bin die Dame angegangen.“ Es war keine leichte Aufgabe für den Richter, den Durchblick zu bewahren. Während der Angeklagte durch seinen Anwalt sein Bedauern ausdrückte, blieb seine Kontrahentin eisern. „Ich finde es unmöglich, dass jetzt versucht wird, den Vorfall zu verharmlosen. Ich selbst würde zu meinem Fehlverhalten stehen. Wäre es mein Mann, so würde ich ihn prügeln, bis er es zugibt.“ Viele Emotionen waren an diesem folgenschweren Septemberabend mit im Spiel. Da die Sylterin, die in der Altenbetreuung arbeitete, auf die Realisierung eines Projektes verzichten musste, fordert sie Schadensersatz in Höhe von 50.000 Euro. Mit 70.000 Euro ist das Schmerzensgeld angesetzt. Die Verhandlung wird fortgesetzt.