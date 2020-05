Bosbüll : Gerade wegen Corona: Sanfter Start in den Tourismus

Martina Nissen hat sich mit der Herrichtung von Ferienwohnungen im alten Bosbüll Huus einen Traum erfüllt, Dort ist gerade wegen der Corona-Krise beim Neustart Entspannung angesagt

26. Mai 2020, 15:16 Uhr

bosbüll | Seit gut einer Woche dürfen auch die Ferienwohnungen im nördlichen Nordfriesland wieder an Gäste vermietet werden. Dazu zählen die Unterkünfte, die Martina Nissen in einem geschichtsträchtigen Reetdachhaus in Bosbüll in den vergangenen zwei Jahren hergerichtet hat – mit einer besonderen Philosophie.

Zu dieser passt der sich zunächst durch Reiseverbote und dann einem explosionsartigen Andrang von Urlaubern mit Staus und bis zu fünf Stunden Wartezeit am Autozug im nur wenige Kilometer entfernten Niebüll überhaupt nicht. „Bosbüll Huus ist für mich ein Lebenstraum.

Den lasse ich nicht durch Hektik beeinträchtigen. Ich lasse es entspannt angehen – das ist ein Gewinn für uns und für unsere Gäste“, sagt Martina Nissen.

Daher werden die ersten Gäste in ihren drei Wohnungen und im Landhaus erst ab morgen erwartet. Bis dahin soll mit Ruhe ein zum Haus passendes und effektives Hygienekonzept entwickelt sein. Zudem sollen Fehler, die andere durch einen hektischen touristischen Neustart gemacht haben, vermieden werden.

Bosbüll Huus war Liebe auf den ersten Blick. „In dem Moment, in dem ich die Tür öffnete, wusste ich: Genau dieses Landhaus haben wir gesucht“, erinnert sich Martina Nissen an den Tag im Jahr 2017, der ihr Leben verändert hat. Seit diesem Tag stehen Bosbüll Huus und seine besondere Aura im Mittelpunkt des Lebens der gelernten Hotelfachfrau.

Für das idyllische Bosbüll hat das uralte, authentisch und mit Liebe zum Detail sanierte weiße Haus eine historische Bedeutung.

„Es war schon immer ein Ort, an dem sich Menschen getroffen und ausgetauscht haben“, sagt Martina Nissen über das Reetdachhaus, dessen Bewohner bis in das Jahr 1778 bekannt sind. Über Generationen war es als Gastwirtschaft, Kaufmann und Kohlehandel der Mittelpunkt des Dorflebens.

Die Nähe zur Natur schenkt eine besondere Energie und Tiefe. Martina Nissen

Errichtet wurde Bosbüll Huus im friesischen Uthland-Stil. Die Uthlande umfasst an sich die dem Festland vorgelagerten Inseln und Halligen sowie die direkt an die Küste angrenzende Marsch, zu der Bosbüll heute nicht mehr zählt. Doch in früheren Zeiten lag die Nordsee vor der Haustür

Die Naturgewalten, das oft wilde Wolkenspiel am Himmel, das Wetter und die Jahreszeiten prägen bis heute das Lebensgefühl des Dorfes. „Diese Nähe zum Ursprünglichen schenkt Energie und sorgt für eine besondere Tiefe“, sagt Martina Nissen.

Die gebürtige Bielefelderin, die seit 33 Jahren in Nordfriesland lebt und mit dem Nordfriesen Rene Nissen verheiratet ist, liebt die weite Landschaft und das Meer nicht nur im Sommer. „Auch im Winter, bei Stürmen gehe ich gerne auf den Deich.“ Das Authentische dieser Landschaft mit einem scheinbar endlosen Horizont sei das, was auch ihre Gäste fasziniere.

Viel Freiraum

Viele nordische und maritime Elemente finden sich auch – kombiniert mit modernem Design - im Inneren des historischen Anwesens wieder. Die Farben von Strand, Muscheln, Himmel und Meer prägen die Wohlfühlatmosphäre ebenso wie hochwertige Materialien wie Kaschmir oder edle Hölzer.

„Ich gestalte sehr gerne, richte gerne ein. Weniger und dafür qualitativer ist dabei mehr – damit auch räumlich genügend Freiraum bleibt“, sagt Martina Nissen.

Großzügigkeit prägt vor allem das Landhaus. „Uns war wichtig, dass es viel Platz für liebe Menschen gibt, um gemeinsam zu erleben, zu genießen, sich zu begegnen.“ Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch die Philosophie von Bosbüll Huus.

Schutzraum schenken

Gelegenheit zum Begegnen haben die Gäste auch im großzügigen Garten mit Teich, Terrassen und grünen Nischen. Oder im Yoga- und Meditationsraum mit Fensterfront zum Garten, in dem auch regelmäßig Kurse und Angebote für Einheimische stattfinden. Einige davon gibt die Hausbesitzerin selbst, die sich mehrfach therapeutisch hat weiter bilden lassen.

Wichtig ist Martina Nissen, dass sich ihre Gäste nicht nur geborgen fühlen, sondern auch einen Schutzraum bekommen, um sich selbst begegnen zu können. „Nicht die moderne, Leistungsorientierte Gesellschaft macht uns glücklich. Wahres Glück kommt aus uns selbst heraus“, ist die Mutter von zwei erwachsenen Kindern überzeugt.

Doch an den Punkt, mal inne zu halten, sich selbst zu entdecken, die eigentlichen Stärken zu erkennen und Wünsche zu ergründen, kommen besonders viele Großstädter gar nicht mehr. „Alles ist getaktet und durchorganisiert, kein Raum mehr für die wichtigste und einfachste Schule überhaupt – die Schule des Lebens. Die kennen viele leider gar nicht mehr“, bedauert die Landhaus-Besitzerin. Bosbüll Huus soll einladen, diese zu entdecken.

Gäste aus Japan und den USA

Dass es im nördlichen Nordfriesland einen besonderen Rückzugs-Ort gibt, hat sich schnell weit herum gesprochen. Gäste aus Italien, Frankreich, England, sogar aus Japan und den USA wurden schon in Bosbüll Huus begrüßt – mit Herzlichkeit, Wertschätzung und Achtsamkeit.

Bei der Verabschiedung erzählen sie oft dass sie an den meisten Tagen gar nicht weit weg waren, sondern die Ruhe, den Garten und das Meer genossen haben. Und genau so soll es, gerade wegen der Corona-Krise, auch ab dem morgigen Tag wieder sein.

