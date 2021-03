Bewerbung bis 12. März möglich : Generation Ü60 ist gefragt: Wer möchte sich im Seniorenbeirat Leck engagieren?

Niebüll hat ihn abgeschafft, Leck hält daran fest: Wer ist über 60 Jahre und möchte sich im Seniorenbeirat einbringen?

Leck | In der Gemeinde Leck steht die Wahl eines neuen Seniorenbeirates an. Deshalb hat Bürgermeister Andreas Deidert einen Aufruf gestartet. „Sie sind über 60 Jahre alt und Bürgerin oder Bürger der Gemeinde Leck? Sie sind interessiert am Geschehen in unserer Gemeinde? Sie möchten ehrenamtlich tätig sein?“, heißt es darin. Weiterlesen: „Ketel Trepp“ ist Gesch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.