Etat 2019 in Rodenäs : Gemeinde erwartet ein Plus

07. Dezember 2018, 17:11 Uhr

Aus finanzieller Sicht kommen wieder bessere Zeiten auf die Gemeinde Rodenäs zu. Diese Ansicht vertrat jedenfalls Finanzausschuss-Vorsitzender Bernhard Semrau während der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung im Café Zollhaus.

Dies wurde deutlich durch den von Sven Mathiesen vom Amt Südtondern erläuterten Haushaltsplan 2019. Bei Erträgen im Ergebnisplan von 622 000 Euro und Aufwendungen von 593 000 Euro wird mit einem Jahresüberschuss von 29 000 Euro gerechnet.

Ausgabenschwerpunkte sind die Schulkostenbeiträge mit 79 600 Euro, Ausgaben für Kindergärten mit 53 000 Euro und die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 75 600 Euro. An Umlagen sind 273 500 Euro zu zahlen. An Investitionen sind insgesamt 28 300 Euro geplant, darunter 20 600 Euro für die Kindergartenerweiterung in Neukirchen.

Die Haupteinnahmequellen kommen aus den Steuern mit zusammen 391 700 Euro. Die liquiden Mittel der Gemeinde werden sich um 67 700 Euro erhöhen. Auch Bürgermeister Jörg Nissen freute sich über einen soliden Haushalt mit geordneten Finanzen.

In der Gemeinde sei kein Sanierungsstau vorhanden und es stünden keine großen Investitionen an, abgesehen von den jährlichen kostenintensiven Unterhaltungsarbeiten an den Straßen, wie er sagte. So wurden der Plan und die Haushaltssatzung 2019 von dem Gremium einstimmig beschlossen.