Humptrup : Gemeinde erhöht Grundsteuern

Als sogenannte Bedarfsgemeinde hat die Kommune keinen Ermessensspielraum.

von shz.de

01. Januar 2019, 17:55 Uhr

Die Finanzen standen im Mittelpunkt der letzten Sitzung der Humptruper Gemeindevertretung im alten Jahr. So stellte der Finanzausschuss-Vorsitzende Bernhard Godbersen die Haushaltssatzung mit -plan für 2019 vor. Bei Erträgen von 925 000 Euro und Aufwendungen von 1 013 700 Euro schließt dieser im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von 88 400 Euro ab. Deshalb werden die Investitionen mit 15 800 Euro recht niedrig gehalten, darunter jeweils 5000 Euro für die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED und die Anschaffung von Spielgeräten auf dem Spielplatz am Wald.



Grundsteuer wird angehoben





Da Humptrup nach wie vor eine Finanzbedarfsgemeinde ist, müssen die Hebesätze für die Grundsteuern A und B auf jeweils 425 Prozent angehoben werden, während die Gewerbesteuern bei 380 Prozent verbleiben. „Es gibt für uns keinen Ermessensspielraum“, sagte Bürgermeister Erich Johannsen.

Größte Einnahmeposten sind die Steuern mit zusammen 481 000 Euro, dazu kommen Schlüsselzuweisungen von 348 000 Euro. An Umlagen sind insgesamt 442 000 Euro zu zahlen. Die Schulkosten betragen 176 000 Euro, und für die Kindertagesstätten sind 83 000 Euro aufzuwenden.



Skandalös-Festival geht leer aus





Um weiteren Auflagen als Finanzbedarfsgemeinde gerecht zu werden, wurde auch eine Nachtragssatzung über die Erhebung von Hundesteuern einstimmig beschlossen. So wird in Humptrup der erste Hund künftig 120 Euro, der zweite 140 Euro und jeder weitere 160 Euro Steuern kosten. An einem Grundsatzbeschluss von 2014 zur Zahlung von Zuschüssen für die Betreuung von Kindern an den dänischen Schulverein wird die Gemeinde weiterhin festhalten. Danach wird pro Kind ein Betrag von 50 Euro im Jahr gezahlt, derzeit für sechs Humptruper Kinder. Ein Zuschuss-Antrag für das Skandalös-Festival im kommenden Jahr wurde aufgrund der Haushaltslage abgelehnt.

Humptrup wird zunächst weiterhin keine Straßenausbaubeiträge erheben. Deshalb erfolgte jetzt auch eine Kreditaufnahme über 200 000 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren zur Finanzierung des fertiggestellten neuen Rad- und Gehweges entlang der Hauptstraße.

Für die zentrale Abwasserbeseitigung im Baugebiet Weideweg (Bossen) wurden die vorläufigen Gebühren festgelegt: 14,50 Euro Grundgebühr und 2,40 Euro pro Kubikmeter.

Ein auswärtiger privater Investor möchte östlich der Bahnlinie und nördlich der Grenzstraße eine Photovoltaik-Freiflächenanlage – ohne Bürgerbeteiligung – errichten. Da dieses teilweise Humptruper Gemeindegebiet betrifft, stimmte die Vertretung mehrheitlich dem Vorhaben zu. Wie Bürgermeister Johannsen berichtete, werden die Gebühren für die Klärschlammentsorgung erheblich angehoben. Dieses betrifft sowohl die Kleinkläranlagen, technische Anlagen wie auch Sonderentleerungen. Hier wird derzeit in der Region nach einer Zukunftslösung gesucht, so der Bürgermeister.

Wie Kultur- und Sozialausschuss-Vorsitzende Kira Knies mitteilte, wird der Jahresplaner mit Terminen Anfang Januar verteilt. Am 12. Januar werden die Tannenbäume eingesammelt, einen Tag später findet im Gemeindehaus der Neujahrsempfang statt. Der Bürgermeister dankte allen Bürgern, die sich über das Jahr für die Gemeinde und das Gemeinwohl engagieren.