Gelebtes Heimatgefühl

52 Reiter beim Ringreiten in Westre / Nadja Carstensen ist neue Königin

von Anja Werner

22. Juli 2019, 16:09 Uhr

westre | Heimat. Ein großes Wort, das jeder für sich anders interpretiert. Für die einen ist es ein Ort, für die anderen ein Gefühl und für manche sind es Events, die dieses wonnige Gefühl auslösen. Das Ringreiten in Westre ist so ein gesellschaftliches Rencontre der Extraklasse. Gelebte Heimat – und zwar generationsübergreifend.

Es ist ein bedeckter Sommertag. Aus der Ferne erklingt stramme Marschmusik, die immer näher rückt. Der „Spielmannszug“ besteht aus vier Boxen, die fachgerecht mit Tüddelband auf einem Fahrradträger am Heck eines Ford Mondeos befestigt wurden.

Erster Gang, Kupplung schleifen lassen und los. Rolfs Platzmusik setzt den Blinker rechts in Richtung Festplatz und führt den Korso an. In seinem Rückspiegel sind 52 Reiter hoch zu Ross, die durch das beschauliche Westre in Richtung Festplatz schreiten.

Auf dem Platz herrscht schon ausgelassene Stimmung. Wer keinen freien Platz mehr auf den Bänken hinter der Absperrung ergattert, der fährt mit dem Pkw rückwärts an die Längsseite ran. Kofferraum auf, Klappstuhl raus. Die Logenplätze sind somit für die Oldies auch eingerichtet. Von dort aus können sie Enkel und Urenkel am Galgen 6 anfeuern.

Apropos Galgen 6: Bis einen Tag vor dem Event standen hier nur fünf Galgen. „Erfreulicherweise haben wir mit 30 Kindern und 22 Erwachsene so viele Anmeldungen, das wir spontan noch einen sechsten Galgen dazugebaut haben“, verrät der Vorsitzende Aage Jensen mit einem Lächeln im Gesicht.

Kampfrichter Bernhard Olsen sitzt in einem Gartenstuhl an Galgen 1 und führt Protokoll, wer einen Ring gestochen hat und wer nicht. Mit einem zufriedenen Gesichtsausdruck sagt er: „Überall wird es weniger mit den Teilnehmern, in Westre mehr. Und das auf einem Dienstag! Die Menschen nehmen sogar Urlaub für diesen Tag. Richtig klasse!“

Zack, wieder wurde ein Ring mitgenommen. Es ist Hans-Jürgen Johannsen auf seiner Holsteiner Schimmelstute Arabella. Beide sind zusammen unglaubliche 100 Jahre alt – Johannsen 78, sein Pferd 22. Es ist seine 56. Teilnahme am Westrer Ringreiten auf seinem dritten Pferd. Auf Nachfrage, ob er nächstes Jahr wieder dabei sein werde, sagt er mit einem verschmitzten Grinsen: „Wenn es nach mir ginge ja, aber meine Frau hat ein wenig Angst um mich.“ Er reitet weiter und stellt sich mit seiner Arabella wieder in die Warteschleife.

Nach 15 Durchgängen ist Pause auf dem Festplatz. Alle strömen in den angrenzenden Waldkrug. Bei Mandelhörnchen und Erdbeerkuchen wird geplauscht, was das Zeug hält. Große Kinderwagen und Rollatoren verdeutlichen, wie generationsübergreifend das Event ist. Es gibt in diesem Jahr sogar einen besonderen Service: Die älteren Semester, die den Waldkrug nicht mehr fußläufig erreichen, werden im Rollstuhl vom Platz in den Saal geshuttelt. Soll ja schließlich jeder in den Kuchen- und Klönschnackgenuss kommen. Nach dreimaligem Bescheid geben auf dem Saal, dass es nun wirklich weiter geht, verlässt auch der Letzte seinen Stuhl und begibt sich wieder zum Reitplatz.

Die „zweite Halbzeit“ verläuft wie gewohnt: Rolfs Platzmusik untermalt das Stechen mit einem musikalischen Potpourri aus „Summer of 69“ und „Die rote Sonne von Barbados“, am Naschistand kaufen die Omas ihren Enkeln fleißig bunte Tüten und die letzten Lose für die Tombola werden an den Mann gebracht.

Ringreiter-Königin wird in diesem Jahr Nadja Carstensen. Sie beerbt Maik Pinnau, der im vergangenen Jahr die goldene Scherpe erstoch. Doch Pinnau hat nicht nur die Scherpe mitgebracht, sondern auch ein Geschenk für die Ringsammler am Galgen. Er hat einen Magneten mit Griff geschweißt, der an einen Golfschläger erinnert.

Bernhard Olsen führt ihn mit einem gekonnten Ausfallschritt vor, als Reitchef Hauke Nissen den Ring verpasste und dieser herunterfiel. Ohlsen hält den Magnet ins abgesperrte Feld unterm Galgen und zack – da ist der Ring. „So brauchen wir uns nicht mehr bücken. Eine tolle Innovation und eine echte Geste von Maik, dass er an uns denkt und uns mit diesem Magnetschläger, der noch keinen richtigen Namen hat, überrascht hat“, wertschätzt Ohlsen.

Der Magnetschläger ist ein schönes Symbol für das Westrer Ringreiten. Es ist für Alt und Jung etwas ganz Besonderes: In Westre ist Heimat nicht nur ein Begriff, hier wird sie gelebt.