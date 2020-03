Polizei sucht Zeugen : Gefährdung von Autofahrern - wer in Leck hat etwas gesehen?

Die Tat wurde am Freitag, 6. März, in der Zeit von 17.30 – 18.05 Uhr begangen

09. März 2020, 12:35 Uhr

Leck | Am Freitag, 6. März, wurden in der Zeit von 17.30 – 18.05 Uhr, in Leck, im Bahnseitenweg, zweimal Klebebänder über die Fahrbahn gespannt. Beim ersten Mal dreifach und beim zweiten Mal einfach. Ein Fahrzeugführer konnte noch rechtzeitig bremsen. Die grünen und schwarzen Bänder sind fünf Zentimeter breit. Zeugen, die dort im Tatzeitraum Personen gesehen haben, selbst gefährdet wurden oder Angaben über die Herkunft der Klebebänder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Leck unter der Telefonnummer 04662/891260 zu melden.