Geduldig und dankbar in der Schlange

25. November 2020, 11:37 Uhr

Leck | Die Leute standen Schlange bei der Gutschein-Ausgabe vor dem Familienzentrum Leck – und auch in Niebüll. Die Advents-Aktion „Wir sind Südtondern“ kommt gut an bei den Bedarfsempfängern aus dem Amtsgebiet. „Wir freuen uns“, sagte ein Wartender, und ein anderer schmunzelte: „Das könnte ich jeden Monat gebrauchen“. Schon im Sommer waren 32.000 Euro aus dem Landesfond zur Milderung sozialer Härten geflossen. Ein Drittel wurde seinerzeit an die Bedürftigen in Form von Zehn-Euro-Gutscheinen weitergereicht, in dieser Woche werden 20-Euro-Wertkarten pro Person vergeben – solange der Vorrat reicht. „Der Andrang ist so groß, ich vermute, dass die Summen nicht bis Freitag reichen“, befürchtete Bürgervorsteherin Sabine Detert, die sich gleichzeitig freute: „Das ist eine gute Sache zu Beginn der Adventszeit.“ Je 11.000 Euro stehen für Leck und Niebüll zur Verfügung. Ausgabetermine sind noch Donnerstag und Freitag bei den Familienzentren in der Wikingerstraße 46 (Leck) und der Uhlebüller Straße 22 (Niebüll) von 10 bis 15 Uhr. Über beide Ohren strahlte ebenfalls Thomas Wieder, Leiter des Zentrums in Leck: „Die Menschen sind sehr dankbar. Alle halten sich super an die Corona-Regeln.“ Damit diese Aktion auch bei ausländischen Mitbürgern ankommt, wird Präventivarbeit geleistet. Zum Beispiel in Form von Schildern, die in verschiedenen Sprachen auf die Aktion hinweisen. Positiv wertete Sabine Detert, die bei der Ausgabe mithilft, die sehr gute Zusammenarbeit der Familienzentren Leck und Niebüll.