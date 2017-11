Volkstrauertag in Deezbüll : Gedenken an unsägliches Leid

von Jonna Marlin Lausen

erstellt am 20.Nov.2017 | 13:24 Uhr

Zahlreiche Delegationen haben in Deezbüll vor dem Gottesdienst mit Pastorin Sylvia Kilian-Heins Kränze abgelegt und damit der Opfer der Kriege gedacht. Darunter die Evangelische Kirchengemeinde, der Verein zur Pflege und Unterhaltung des Deezbüller Ehrenmals, die Stadt Niebüll, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, die Traditionsgemeinschaft Feuerwehr Deezbüll, das Nordfriesische Schützenkorps und der Sozialverband Deutschland.

Nach dem Gottesdienst in Niebüll legten Abordnungen von DRK-Bereitschaft, die Evangelische Kirchengemeinde, die Bundeswehr Leck, die Freiwillige Feuerwehr Niebüll, die Stadt Niebüll und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Kränze am Ehrenmal nieder. Pastor Christian Winter sagte in seiner Predigt: „Volkstrauertag, Tag des Gedenkens an unsägliches Leid, Tag der Erinnerung an vergangene Greuel und Kriege – und für viele Menschen heute doch ein Tag, der seine Bedeutung verloren hat, zu einem weiteren Sonntag in der grauen Novemberzeit geworden ist. Dabei: Leid, Greueltaten, Kriege haben ja nicht aufgehört, finden überall in der Welt zu dieser Stunde statt, auch wenn wir Menschen in Mitteleuropa Gott sei Dank seit vielen Jahrzehnten davon verschont geblieben sind. Tagtäglich bieten uns die Medien in reißerischen Bildern sozusagen einen Logenplatz an, können wir mit eigenen Augen Tod und Zerstörung, Vertreibung und Unmenschlichkeit sehen.“ Doch Pastor Winter sieht Hoffnung: „Am Ende der Zeit wird all das vergehen, was vorher war, und es wird Neues, Besseres werden. Diese Hoffnung gilt, und sie gilt auch für all die Menschen, die durch Krieg und Gewaltherrschaft ihr Leben verloren haben. Diese Hoffnung gilt für Soldaten und zivile Opfer, für die, die unter verbrecherischen Regimen ihr Leben verloren, die auf Grund von Rasse, Religion oder Volkszugehörigkeit ums Leben kamen. An sie, an die vielen, ungezählten, unbekannten und bekannten Menschen, die in den Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre und der Gegenwart verloren, an sie erinnert uns der Volkstrauertag. Aber es kann, soll, darf nicht bei einem bloßen Erinnern, einem achselzuckenden Hinnehmen von Gewalt und Unrecht bleiben, auch dazu mahnt uns dieser Tag. Krieg, Gewaltanwendung darf nie zum bequemen Mittel der Wahl werden. Dazu sind uns die Gräber Mahnung – heute genau wie in den Zeiten, die schon gewesen sind. Wer das, was war, vergisst oder ignoriert, ist dazu verdammt, es zu wiederholen“, betonte der Pastor.