Unfall in Risum-Lindholm : Gebäudeteil nach Lkw-Crash wohl unbewohnbar

Eine genaue Schadensbegutachtung ist Sache eines Statikers.

Risum-Lindholm | Einen Tag nach dem spektakulären Lkw-Unfall an der B5 sind die Folgen nur zum Teil absehbar. Am frühen Mittwochmorgen war ein Lastwagen-Gespann von der Fahrbahn abgekommen und ins ein Haus direkt an der Bundesstraße gekracht. Mit Video vom Unfallort: Lkw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.