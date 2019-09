Gaudi für die Besucher: Bürgermeister ging baden

Avatar_shz von shz.de

08. September 2019, 14:50 Uhr

süderlügum | Beim letzten offiziellen Badetag im Süderlügumer Freibad in dieser Saison ging auch Bürgermeister Rainer Eggers baden. Und das mehr oder weniger freiwillig in Klamotten – sehr zur Gaudi seines zuschauenden Stellvertreters Dieter Lorenzen.

Mit vereinten Kräften zerrten die überwiegend jugendlichen Besucher gemeinsam mit den beiden Bademeistern Ralf Behrendt und Ernst Mochner das Gemeindeoberhaupt an den Beckenrand, um ihn dann ins kühle Nass zu befördern. Bei diesem Saison-Abschluss, zu dem die Gemeinde gemeinsam mit der DLRG eingeladen hatte, war (fast) alles im Bad erlaubt, denn es hieß: Abbaden in Klamotten.

Aber wie so oft in diesem zu Ende gehenden Sommer spielte wiederum das Wetter nicht mit. Gerade mal 15 Grad Lufttemperatur – in der Ferne blitzte und donnerte es aus einem Gewitter – und dazu ein kräftiger Regenguss, der die Besucher auch außerhalb des Beckens tüchtig nass werden ließ. Aber das Badewasser hatte Dank der Beheizung aus der nahen Biogasanlage immerhin wärmende 26 Grad. Trotzdem hielt sich der Zustrom in Grenzen, aber alle die gekommen waren, hatten mächtig Spaß.

Bürgermeister Eggers dankte dem engagierten DLRG-Team unter der Leitung der beiden Bademeister für die Badeaufsicht während der Saison. Wegen des doch recht mäßigen Wetters konnte die sonst übliche Besucherzahl von 10.000 in 2019 nicht ganz erreicht werden. Zu den Badegästen zählten neben den treuen Frühschwimmern mit separaten Schlüsseln zahlreiche Urlauber und Familien aus dem benachbarten Dänemark. Aber auch die Kinder der Grundschule und Coolen-Schule besuchten das Bad stets in den Vormittags-Stunden. Es gab regelmäßiges Aqua-Jogging.

Gut besucht war ein Wassergewöhnungskurs und nicht ohne Stolz berichteten die DLRG-Verantwortlichen, dass 15 Seepferdchen-, acht Seeräuber-, zwölf Bronze-, sechs Silber- sowie fünf Goldabzeichen im Schwimmbecken erworben wurden. Nun freuen sich alle „Wasserratten auf die Freibade-Saison 2020.