Gassi ohne Leinenzwang

In Leck-Westen wurde der neue Hundefreilauf seiner Bestimmung übergeben

Avatar_shz von shz.de

26. Mai 2020, 09:14 Uhr

LECK | „Der Bauhof hat gute Arbeit geleistet“, blickt Bürgermeister Andreas Deidert stolz in die Runde: Der Hundefreilauf am Sylter Weg ist fertig. Auf zweieinhalbtausend Quadratmeter können Bello & Co. nach Herzenslust auf dem naturbelassenen Waldgrundstück toben und flitzen, schnüffeln und mit anderen Vierbeinern spielen – ganz ohne Leine.

Foxterrier Lotta, der dreibeinige Peppino und der rumänische Schäferhund Teddy haben es als Erste ausprobiert. Die Leinenpflicht für Hunde ist Gesetz und gilt überall im öffentlichen Raum. Ausnahmen sind Auslaufgebiete.

Im Langenberger Forst besteht seit Jahrzehnten eine solche Fläche. Um den Bürgern einen weiten Weg zu ersparen, hat die Gemeinde das Thema aufgegriffen. In Leck-Westen bot sich ein Areal an der Bundesstraße 199/Ecke Sylter Weg an. Es wurde ehemals als Parkplatz für den Flugplatz verwendet, war aber danach stark verwildert.

Als die Pläne auf den Tisch kamen, protestierten Anwohner gegen das Vorhaben. Sie befürchteten ein vermehrtes Verkehrsaufkommen und lautes Gebell der Hunde. Ein Schallgutachten wurde in Auftrag gegeben. Rund 3000 Euro hat das gekostet, aber mit dem Ergebnis, den Startschuss für die Einrichtung des Freilaufs zu geben.

Es wurden möglichst wenige Eingriffe in die Natur vorgenommen. Bäume mussten nicht weichen. Dort, wo es notwendig war, musste lediglich Buschwerk gerodet werden. Die Bauhof-Mitarbeiter setzten einen über 200 Meter langen Wildzaun und errichteten eine „Hunde-Schleuse“, in der der Freund des Menschen von der Leine gelassen wird. Eine Bank und Papierkörbe wurden aufgestellt. Die Hinterlassenschaften des Vierbeiners sind selbstverständlich zu entsorgen.

Es wurde Material für ungefähr 4000 Euro verbaut, zuzüglich des Schallgutachtens und des Arbeitslohnes summieren sich die Kosten auf gut 10.000 Euro. „Ich habe die Hoffnung, dass der Freilauf gut angenommen wird und künftig auch die „Westerholz-Gänger“ mit ihren Hunden hierher kommen“, meint der Bürgermeister. Auf jeden Fall würden die Bürger von dieser nahen Einrichtung profitieren.

Die Autofahrt mit ihren haarigen Lieblingen entfällt für die Hundehalter. Allerdings kann das Areal nur zu bestimmten Öffnungszeiten genutzt werden: werktags von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, sonn- und feiertags zwischen 9 und 11 Uhr. „Das ist eine Auflage des Kreises und resultiert aus den Bürger-Protesten“, erklärt Andreas Deidert.