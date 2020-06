Zeugen gesucht : Gartengeräte und Kupferkabel geklaut: wer hat etwas gesehen?

Diebstähle an der Gemeinschaftsschule in Leck und dem Windpark Bramstedtlund

22. Juni 2020, 12:50 Uhr

Die Polizei Leck sucht Zeugen zu zwei verschiedenen Diebstählen: Zum einen wurden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 19.06. – 20.06., vom Gelände der Gemeinschaftsschule in Leck Gartengeräte entwendet. Es wurden aus einem verschlossenen Abstellraum zwei Freischneider und eine Heckenschere, jeweils benzinbetrieben, entwendet.

Zum zweiten wurde am Wochenende in der Zeit von Freitag bis Montagmorgen, 19.06. – 22.06., Kupferkabel im Windpark in Bramstedtlund entwendet. Die Täter entwendeten dort zirka 500 Meter unisoliertes Kupferkabel von einer Kabeltrommel. Hierfür dürfte geeignetes Werkzeug erforderlich gewesen sein.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Leck (04662-891260) zu melden.

