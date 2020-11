Galmsbüll spendet 50.000 Euro

Tiefer Griff in die Gemeindekasse: Kommunalpolitiker wollen das Niebüller Wilhelminen-Hospiz unterstützen

Avatar_shz von shz.de

25. November 2020, 18:03 Uhr

Galmsbüll/Niebüll | Die Galmsbüller Gemeindevertretung will das Niebüller Wilhelminenhospiz stützen. Nach ausführlicher Diskussion haben die Gemeindevetreter einen einmaligen Zuschuss für das Jahr 2020 in Höhe von 50.000 Euro festgesetzt. Für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wird ein Zuschuss in Höhe von je 25.000 Euro gewährt.

In der Bürgermeister-Runde im Amt Südtondern wurde in der Woche davor vorgeschlagen, für das Wilhelminen-Hospiz zu spenden. Hintergrund: Das Hospiz muss jährlich rund 200.000 Euro Betriebskosten aus Eigenmitteln aufbringen. „Bisher war durch diverse Benefizveranstaltungen im Laufe des Jahres die Aufbringung der erforderlichen Eigenmittel gesichert. Corona bedingt fallen in diesem Jahr diverse Veranstaltungen weg, einhergehend mit entsprechend geringerem Spendenaufkommen“, so Geschäftfsührer Bernhard Vogel. Jedes Jahr entstehen zudem 2 bis 2,3 Millionen Euro Betriebsmittel, von denen nur 90 Prozent von den Krankenkassen erstattet werden. Die Gemeindevertreterin Birgit Kraft berichtete von ihrem Besuch im Wilhelminen-Hospiz. In diesem hat sie sich unter anderem über das Trauerbegleitungsprojekt „Trau Dich“ für Kinder, Jugendliche und junge Familien informiert. In dieser Anlaufstelle können junge Menschen ihrer Trauer, ihren Ängsten und Bedürfnissen freien Lauf lassen.

In Trauergruppen findet der Austausch mit Mitmenschen statt, die das gleiche Schicksal erleben mussten. Das „Trau Dich“-Projekt bietet darüber hinaus Kindergärten und Schulen Projekttage zum Themenbereich „Tod, Trauer und Trost“ an. „Der Gemeindevertretung ist es ein besonderes Anliegen, dass die zur Verfügung gestellten Mittel zu einem großen Teil auch in dieses Projekt und nicht allein in den Betriebsmittelausgleich fließen“, sagt Ausschusssachbearbeiter Sven Mathiesen. Die genaue Aufteilung soll mit den Verantwortlichen des Hospizes besprochen werden.