Fußpflege und Frisör vermisst

Gesprächsbedarf ist groß: Nicht alle Bewohner und Angehörige akzeptieren Besuchsverbot und die weiteren Restriktionen

Avatar_shz von shz.de

01. April 2020, 13:02 Uhr

niebüll | In der Stiftung Uhlebüll hat bereits das vierte Krisentreffen Coronavirus stattgefunden. „Wir müssen uns von Woche zu Woche immer wieder neu einstellen auf sich verändernde Lagen“, sagt Vorstand Knut Henningsen. Er spricht im Namen der Stiftung ein großes Lob an das engagierte Team des Niebüller Friesenhofs aus: „Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr herzlich für das riesige Engagement und die Kreativität, mit der wir uns gemeinsam durch die ersten ’echten’ Corona-Wochen geschlagen haben.“ Die Wohn- und Pflegeeinrichtung bietet 121 Menschen Platz. Neben einem unbefristeten Langzeitaufenthalt ist dort eine Unterbringung zur Kurzzeit- oder Verhinderungspflege ebenfalls möglich.

Statt auf veränderte Situationen hektisch zu reagieren, habe man dank vorausschauender Planung besonnen agieren können. Und alle Kolleginnen und Kollegen seien bereit gewesen, dort einzuspringen, wo eine helfende Hand am mit größter Dringlichkeit benötigt wurde. Es gebe zudem kaum Personalausfälle. „Dafür sind wir sehr dankbar“, betont Knut Henningsen.

Am Anfang der Pandemie-Krise sei vieles schwierig gewesen. „Viele Bewohnerinnen und Bewohner können die Coronakrise nicht richtig einordnen. Es kommt auch mal zu Tränen.“

Die restriktiven Maßnahmen wie Besuchsverbot, aber auch die Schließung vom Friseursalon und der Fußpflege werde kritisch von Bewohnern und auch von den Angehörigen gesehen. Manche fühlen sich eingeengt und isoliert von der Außenwelt.

„Da mussten und müssen wir mit beiden Seiten aufklärende Gespräche führen“, erläutert der Vorstand. Doch manche sehen es auch anders: Für diese Bewohner würde der Friesische Wohnpark wie ein geschützter sicherer geschlossener Bereich wirken.

Natürlich gibt es auch menschliche Momente. „So schickte uns jemand eine E-Mail mit dem Foto eines Grabsteins mit der Bitte, das Bild an die Bewohnerin weiterzugeben“. Dabei stand der erklärende Satz: „Sie freut sich bestimmt über das Bild des Grabsteins ihres Mannes.“ Aber auch „Carepakete“ für Bewohner erreichen uns täglich. Knut Henningsen ist gerührt über den Einsatz seines Teams: „In Abwesenheit der echten Verwandten sind derzeit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Friesischen Wohnparks Familienersatz.

Aktuell ist das Betreuungsangebot hochgefahren worden, es werden zum Beispiel Filme in einem „Puschenkino“ gezeigt, eine Play-Station ist im Einsatz und vieles mehr.

Knut Henningsen hat auch die allgemeine gesellschaftliche Debatte im Blick. „Systemrelevante Berufsgruppen wie Pflege und Betreuung erfahren jetzt Wertschätzung. Dies sollte sich auch nachhaltig auf Arbeitsbedingungen und Gehälter auswirken.“

Positiv sind die Signale aus dem Umfeld. „Uns erreichte eine Spende über 40 Schutzmasken von einer Angehörigen, deren Vater bei uns gepflegt wurde und später verstorben ist.“ Bei den vielen Kontakten in der letzten Zeit sei ein Zusammenhalt zu spüren, der in den vergangenen Monaten und Jahren in der Gesellschaft schon verloren gegangen zu sein schien. „Ich hoffe, dass wir den Zusammenhalt über die Coronakrise hinaus retten können.“ Zugleich ist der umsichtige Vorstand besorgt. „Seniorenheime sind zurzeit Risikozonen und eine hundertprozentige Sicherheit gegen den Virus kann es nicht geben.“