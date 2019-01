Mögliche Unfallflucht in Leck : Fuhr Taxi einfach auf und davon?

Ein Passant soll leicht verletzt worden sein.

von Hagen Wohlfahrt

28. Januar 2019, 10:04 Uhr

Leck | In der Nacht von Samstag auf Sonntag soll ein Taxi in der Hauptstraße in Leck, gegenüber der Diskothek „Töff“, einem 31-jährigen über den Fuß gefahren sein. Der Mann soll dabei leicht verletzt worden sein, berichtet die Polizei. Den Angaben zufolge fuhr das Taxi weiter. Der Vorfall soll sich zwischen 1 und 2 Uhr ereignet haben.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die das Geschehen und die mögliche Unfallflucht beobachtet haben und Angaben zum Taxi beziehungsweise zum Fahrer machen können. Hinweise an die Polizeistation Leck, Tel. 04662/891260.

