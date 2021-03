Corona-Krise : Für Reisende nach Amrum und Föhr: W.D.R. plant ab Dienstag Testzentrum in Dagebüll

Laut Wyker Dampschiffs-Reederei könnte so jeder Osterurlauber bei der Anreise nach Amrum und Föhr getestet werden.

Dagebüll | In Dagebüll wird am kommenden Dienstag eine privat betriebene Corona-Teststation in Betrieb gehen. Das teilt die Wyker Dampfschiffs-Reederei mit. „Reisende – in der Pilotphase zu Anfang zunächst Autoreisende – werden dann direkt in Dagebüll einen professionellen Schnelltest (keinen Selbsttest!) machen können“, sagt dazu Frederik Erdmann, Leiter der WDR...

