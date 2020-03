Schule in Zeiten von Corona : Für Chancengleichheit im digitalen Unterricht: Emil-Nolde-Schule in Neukirchen ermöglicht Schülern Leihgeräte

Die Emil-Nolde-Schule bietet gemeinsam mit dem Schulverband die Möglichkeit, Computer, Laptops oder Tablets zu leihen.

29. März 2020, 17:36 Uhr

Neukirchen | Wie funktioniert eigentlich Lernen und Unterricht in Zeiten von Schulschließungen aufgrund der Corona-Krise? Das Team der Emil-Nolde-Schule (ENS) in Neukirchen bietet Einblicke in digitalen Unterricht und Austausch in Telefon- und Videokonferenzen oder Kommunikationsplattformen und macht gleichzeitig auf ein besonderes Angebot aufmerksam.

Denn: Zwar arbeitet die die Schule bereits sei Jahren mit einer Plattform namens IServ. Dadurch sind Schüler und Lehrer bereits mit einem schnellen digitalen Zugang zur Kommunikation, Ablage für Arbeitsmaterialien, Unterrichtsvorbereitungen und vielem mehr vertraut.

Nicht alle Schüler haben geeignete Endgeräte

Jedoch: Mittlerweile weiß die Schule, dass nicht alle Schüler mit geeigneten digitalen Endgeräten, wie Computer, Laptops oder Tablets ausgestattet sind.

„Die Anschaffung dieser jetzt häuslich benötigten Geräte stellt eine zusätzliche finanzielle Belastung dar“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Schulleiterin Petra Christiansen und ihrem Stellvertreter Axel Stein. Und auch die Installierung der nötigen Software stelle den einen oder anderen wohl vor so manches scheinbar unlösbare Problem.

Schulverband übernimmt Mietkosten

Das soll sich nun ändern: In einer Telefonkonferenz mit dem technischen Support ee-Nord, dem IT-Dienstleister Notetec, dem Schulverbandsvorsitzenden Südtondern-Nord Friedhelm Bahnsen und der Emil-Nolde-Schule sei die Idee entstanden, besagten Schülern beziehungsweise ihren Erziehungsberechtigten einen Vorschlag zu unterbreiten.

„Der IT-Dienstleister Notetec bietet kostengünstig und auf den Bedarf der Schule abgestimmte Komplettpakete zum Kauf oder zur Miete an. Der Schulverband Südtondern-Nord übernimmt während der Zeit der Schulschließung die Mietgebühren für diese Leihgeräte“, heißt es weiter in der Mitteilung der Schulleitung. Eine Fernwartung sei ebenso möglich, „so dass bei Problemen Hilfe in Sicht ist.“

Angebot für interessierte Eltern

Interessierte Eltern werden gebeten, direkt den Kontakt zur Firma „Notetec Refurbishment“ aufzunehmen, Tel: 0431/70572490 oder per E-Mail: info@notetec.de. „Natürlich gibt es auch andere Firmen, die kostengünstige Geräte anbieten. Der Support ist dann einzeln zu erfragen.“

Mit dem Angebot möchte die Emil-Nolde-Schule sicherstellen, dass nach den Osterferien alle Schüler an den ungeahnten Möglichkeiten des digitalen Unterrichts und der Kommunikation in vollem Umfang teilzunehmen.

Heute sind wir an der Emil-Nolde-Schule froh, dass wir rechtzeitig einige grundlegende Schritte der Digitalisierung gegangen sind. Petra Christiansen, Schulleiterin

Generell erhalten alle Schüler ab Klassenstufe 5 eine eigene schulische E-Mail-Adresse und einen Online-Zugang zur Plattform. So können sie zum Beispiel das in der Schule entwickelte Tafelbild einsehen und herunterladen.

„Heute sind wir an der Emil-Nolde-Schule froh, dass wir rechtzeitig einige grundlegende Schritte der Digitalisierung gegangen sind. So funktionieren die digitalen Strukturen in der jetzigen Situation einwandfrei“, so die Schulleitung. Bisherige Rückmeldungen aus den Klassenstufen 5 bis 10 hätten ergeben, dass alle soweit gut zurechtkämen. Ansonsten würden Lehrer per E-Mail oder Chat um Hilfe und Unterstützung gebeten.

Knoppers-Stunde soll beibehalten werden

„Auch der Grundschulbereich wird bestmöglich digital versorgt, sei es über die Schulhomepage (www.emil-nolde-schule.com), per E-Mail oder auch per Post für diejenigen, die über keine oder eine unzureichende Internetverbindung verfügen. Hier arbeitet die Schule mit Hochdruck an einer effizienteren Lösung, insbesondere für die Rückmeldungen“, so die Schulleiter.

Emil-Nolde-Schule

Neben der Versorgung der Schülerschaft mit Material sei auch das Format des Homeoffice ungewohnt und für alle Beteiligten ein täglicher Lernprozess. „Es sind aber auch Vernetzungen entstanden, die es gilt, nach der Schulschließung weiterhin zu nutzen“, berichtet Schulleiterin Petra Christiansen.

Wertvolle Werkzeuge und Tipps

„Zum Beispiel die tägliche Knoppers-Stunde: In Online-Videokonferenzen mehrerer Schulen der Region wird morgens um halb zehn der Austausch unter den Lehrkräften zum Umgang mit digitalen Medien optimiert.“

An der, von Lehrkräften der Friedrich-Paulsen-Schule organisierten, digitalen Fortbildungsmöglichkeit nähmen neben den Lehrern der Emil-Nolde-Schule auch Lehrkräfte der Schulen von Sylt und aus Bredstedt teil. „Hier gibt es wertvolle Werkzeuge und Tipps, die genau auf die jetzige Situation abzielen. So eine Kooperation macht Spaß.“

Kein Ersatz für direkten Kontakt

Auch digitalte Fortbildungsmöglichkeiten wurden genutzt: Nun stellen digitale Gruppenarbeiten oder die Generierung von QR-Codes für die eigenständige Überprüfung der Lösungen kein Problem mehr dar und bereichern die Palette digitaler Unterrichtselemente. Auch eine Lehrerkonferenz wurde erstmals per Video abgehalten.

Doch trotz rasch voranschreitender digitaler Revolution steht für die Lehrkräfte der Emil-Nolde-Schule fest: Kein noch so ausgeklügeltes digitales Lernprogramm könne den direkten sozialen Kontakt ersetzen, der immer noch die Basis des täglichen Schullebens darstelle.

Schöne Rückmeldungen

„Besonders schön sind Rückmeldungen von Eltern, dass auch Kinder die Schule vermissen, oder dass den Hausmeistern von Schulhof-Nachbarn Kaffee angeboten wird – als kleine Geste der Anerkennung für ihre täglich geleistete Arbeit auch während der Schulschließungen“, heißt es weiter von der ENS.