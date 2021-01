Fünf Sturmfluten: Der Februar hatte es in sich

Der Jahresrückblick auf das Wetter zeigt: vor allem der Februar hatte es in sich

18. Januar 2021, 13:08 Uhr

Südtondern | Das Jahr 2020 war ein Jahr der Extreme – auch in Hinblick auf das Wetter. Das Jahr war sehr sonnenscheinreich und warm. Sogar so warm, dass die gemessene Jahresdurchschnittstemperatur von 10,6 Grad mit 2,4 Grad über dem 30-jährigen Mittelwert (1981-2010) lag und damit die zweithöchste Jahresdurchschnittstemperatur seit Aufzeichnungsbeginn war. Am 15. Januar wurde die höchste je gemessene Tagestemperatur in einem Januar registriert.

Alle Monate waren zu warm mit zwei Ausnahmen: ausgerechnet der Wonnemonat Mai war 0,1 Grad zu kalt und der Juli sogar 0,4 Grad.

Im vergangenen Jahr gab es keinen Schnee.

Die Sonne war mit 1878 Stunden um 18 Prozent mehr als im langjährigen Durchschnitt zu sehen, was gleichzeitig die zweithöchste Sonnenscheindauer seit Aufzeichnungsbeginn ist. Und noch etwas war bemerkenswert: In den Monaten März, Juni, August und November wurde noch nie so viel Sonnenschein an der Wetterstation in Niebüll gemessen.

Der Sommer zeigte sich sehr warm: Den ersten Sommertag hatten wir am 3. Juni mit 25,6 Grad, den ersten heißen Tag mit 30,9 Grad (gefühlt 40 Grad) am 10. August.

Im gesamten Jahr gab es 21 Tage mit einem Maximumwert von 25° und mehr.

Besonders der Februar 2020 hatte es in sich. Die Gesamtmenge der Niederschläge im vergangenen Jahr befand sich mit 862,8 mm im Rahmen des langjährigen Mittelwertes, jedoch wurde im Februar mit 129 mm Niederschlag und sich daraus ergebenden 252,9 Prozent vom Mittelwert ein neuer Monatsrekord seit 1995 aufgestellt.

Und auch die größten Windgeschwindigkeiten wurden im Februar gemessen: Am 9. Februar wurde mit 86,9 km/h (Windstärke 9) voller Sturm gemessen – bis zur Stärke 10 fehlten nur 2 km/h. Auch an den Folgetagen bis zum 12. Februar wehte es mit Windstärke 8 bis 9 in Niebüll und nach einer kurzer Flaute dann wieder ebenso vom 15. bis 18. Februar. Durch diese ausgeprägte Sturmlage ergab sich eine Serie von fünf Sturmfluten, die binnendeichs aufgrund der Rekordregenmengen im Februar für sehr viel Wasser sorgten und die Deich- und Sielverbände vor große Herausforderungen stellte.

Im Übrigen war der Februar der zweitwindreichste Monat seit Aufzeichnungsbeginn.