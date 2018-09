von Antje Walther

06. September 2018, 14:55 Uhr

Am Freitag, 14. September, beginnt im Naturkundemuseum der Kurs Natur erleben am Gotteskoog-See. Carl-Heinz Christiansen führt zum Tanz der Stare, zu Seeadlern und schönen Abendstimmungen am Gotteskoog-See. Anmeldung unter Telefon 04661 5691; Kursbeginn um 16.30 Uhr im Naturraum im Grenzgebiet.