Tag in der Natur : Frischluft-Fans begrüßen Frühling

Internationale Wanderung der Wanderfreunde Leck: Auch Dänen, Schweden und Norweger unter den 450 Teilnehmern im Langenberger-Forst.

von jok

27. März 2018, 08:44 Uhr

Leck | Bella hatte ihre erste Wanderung geschafft, auf eigenen vier Pfoten ohne Getragen-werden-Komfort: Der Yorkshire-Terrier-Welpe marschierte mit Elina und Mutter Britta (Foto) im Schlepptau fünf Kilometer durch den Langenberger Forst. Bei der 105. Internationalen Wanderung der Wanderfreunde Leck streiften jetzt rund 450 Menschen an zwei Tagen durch die langsam erwachende Natur.

Einmal wieder raus in die Natur nach dem langen Winter, wandern ohne Zwang und sich erholen – das war angesagt bei dieser Frühjahrsveranstaltung unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“.

Mit Kind und Kegel machten sich die Leute bei bestem Wanderwetter auf den Weg. Aus Leck beteiligten sich nur wenige Bürger, dafür reisten Dänen, Schweden und gar Norweger an. Auch Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und Hessen schnürten sich die Schuhe.

„Wir haben so viele Neuwanderer wie nie zuvor gezählt. Die meisten kamen aus den südlichen Nachbargemeinden“, erklärte Vorsitzender Roman Reinhardt. Mit dabei waren wieder die Freunde aus Lindewitt (62 Personen) und Joldelund (53). Sie erhielten als mitgliedsstärkste Gruppen je einen Pokal. Seit 20 Jahren beispielsweise lässt Dieter Petersen aus Lindewitt seine Wanderkarte in Leck abstempeln: „Ich komme zu jeder Veranstaltung hierher. Die Organisation klappt wunderbar und die Strecke ist toll.“ Asphalt-Laufen war verpönt, alle Strecken führten ausnahmslos durch den Forst. Dirk Hansen und Karl-Heinz Baggesen hatten diese neuen Routen ausgetüftelt und heimsten dafür Lorbeeren ein.

Fünf, zehn oder 15 Kilometer standen zur Wahl. Die meisten Wanderer wählten die kürzeste Strecke, fast 80 Starter die längste. „Diese hohe Zahl ist ungewöhnlich“, sagte der Vorsitzende. Damit sich alle Teilnehmer rundum wohlfühlten, hatten die zahlreichen engagierten Helfer die Ärmel hochgekrempelt. Zu ihren Aufgaben zählten Streckenauswahl und -beschilderung, liebevolle Dekoration im Startlokal, dem Sportlerheim in Klintum, die Bewirtung an den Kontrollstellen und am Ziel. Die Schriftarbeit musste erledigt, der Maltisch für die Jüngsten bestückt werden und anderes mehr, von den selbst in den Ofen geschobenen Kuchen und Torten ganz zu schweigen. Die rührigen Wanderfreunde hakten alles routiniert ab und freuten sich über die positive Resonanz.