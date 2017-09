Kultur in Nordfriesland : Frischer Westwind beim Kirchenkonzert

vergrößern 1 von 1 Foto: nt 1 von 1

Niebüll | Das Westwind-Orchester Südtondern gibt am Sonntag, 24. September, in der Christuskirche Niebüll ein cirka einstündiges Konzert. Das Programm wird bunt gemischt: „Balu der Bär, E.T. und James Bond treffen sich auf einer nebligen Insel und wandern im Marschtempo zu Ostern auf den Spuren der Sternzeichen“, heißt esvom Orchester. Der Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Westwind-Orchesters Südtondern ist nun auch online. Unter www.westwind-orchester.de findet man alles über das Orchester und Kontaktmöglichkeiten.