Aus der Gemeindevertretung : Friedhof weiter im Wandel

Galmsbüller Gemeindevertretung beschließt Radweg-Verlängerung im Friedhofspark. Hospiz-Erweiterung wird bezuschusst.

von jas

21. März 2018, 10:25 Uhr

Galmsbüll | Die Transformation des Galmsbüller Friedhofs zu einer Parkanlage schreitet voran. Die Gemeindevertretung beschloss bei ihrer Sitzung einstimmig, den bestehenden Fahrradweg auf der westlichen Seite des Friedhofs, wo er bisher im vorderen Teil endet, bis zum Friedhofsgraben im hinteren Teil zu verlängern. Dort soll der Radweg mittels einer Brücke über den Graben führen und mit dem vorhanden Weg am Mitteldeich verbunden werden.

„Damit schaffen wir auch rein physisch eine Verbindung zwischen einem früheren und einem aktuellen Galmsbüller Projekt: dem Fahrradweg entlang des Mitteldeichs, der in den Jahren 2014 und 2015 von der Gemeindevertretung initiiert und umgesetzt wurde, und der Neugestaltung des Friedhofes“, freut sich Bürgermeisterin Sinje Stein (Wählergemeinschaft 5 Köge). Sie geht davon aus, dass der Friedhofspark durch die Erschließung von der Rückseite aus zugänglicher gemacht wird. Die Kosten für die Weiterführung des Radweges und die Querung des Grabens werden auf etwa 110 000 Euro geschätzt.

Ebenfalls einstimmig entschieden die Gemeindevertreter, die Erweiterung des Wilhelminenhospizes in Niebüll (wir berichteten) mit einmalig 10 000 Euro zu bezuschussen. „Wir sind sehr froh, dass es diese Einrichtung in unserer nahen Umgebung gibt und haben großen Respekt vor der Arbeit, die dort geleistet wird“, begründet Bürgermeisterin Stein die Entscheidung. Galmsbüll liegt im Zuständigkeitsbereich des Hospizes und gehört daher zu den sogenannten Kooperationspartnern, die von den Gesamtkosten in Höhe von zwei Millionen Euro 150 000 Euro tragen sollen.

Für den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus liegt eine neue Kostenschätzung vor, auf die Gemeinde kommen Investitionen von geschätzt 200 000 Euro zu – mehr als erwartet. Grund für die Kostensteigerung ist die Notwendigkeit eines neuen Dachstuhls, der dann als Versammlungsraum und Büro genutzt werden kann. Das hätte mehr Platz im Erdgeschoss zur Folge, was den Bedarf für die nächsten Jahrzehnte decken soll. Die Planungen werden weiter vorangetrieben.

Zudem wurden in der Sitzung die Umbaupläne für den Eckhof vorgestellt.