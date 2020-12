Freude über alte Fotoschätze

Ein Alt-Lecker schickt der Facebook-Gruppe Leck Nordfriesland – früher und heute zum Teil fast 100 Jahre alte Aufnahmen zu

Avatar_shz von Dorthe Arendt

10. Dezember 2020, 17:33 Uhr

Leck | Die Facebook-Gruppe Leck Nordfriesland – früher und heute erfreut sich steigender Beliebtheit: Mittlerweile hat die geschlossene Gruppe um Gründer und Administrator Wilfried Christiansen fast 4000 Mitglieder. Und es gibt noch mehr Grund zur Freude: „Der immer wieder erfolgte Aufruf ,Ihr habt alte Fotos von Oma und Opa gefunden, dann werft sie nicht weg!‘, hatte mal wieder Erfolg“, berichtet Wilfried Christiansen. Denn: Unlängst erreichte ein Brief mit alten Bildern aus Leck den Administrator, „der mit Begeisterung diese Schätze nun präsentieren darf“, wie Christiansen es ausdrückt.

So kam es dazu: Der Alt-Lecker Walter Rathmann, der jetzt in Bokholt-Hanredder wohnt, hatte die Gruppe im Internet gefunden und wurde aufgenommen. „Er war total fasziniert von den vielen geschichtlichen Dingen, die dort bereits vorhanden und kommentiert waren“, berichtet der Administrator.

Und weiter: „Seine Mutter, eine gebürtige Leckerin, war in diesem Jahr hundertjährig gestorben. Sein Urgroßvater war der Namensgeber für die Heinrich – und die Ottostraße in Leck. Es war der Meierist Otto Heinrich Burmeister.“ Um nun auch seinen Beitrag für diese außergewöhnliche Gruppe zu leisten, habe das neue Mitglied in den alten Familienalben gestöbert und einige Fotos gefunden, die er nach Leck schickte.

Darunter: Bilder vom Kaufhaus Therese Creutz (heute Schneiderei Erdmann) von 1928, Tanz um den Maibaum, der in den 30er Jahren noch auf dem Apothekenplatz stand, alte Grundschul- und Konfirmationsfotos aus den 50er Jahren und auch seltene Aufnahmen aus der Zeit im zweiten Weltkrieg (Kundgebung der NSDAP auf dem Kirchhofplatz vor der damaligen „Adolf-Hitler-Eiche) finden sich nun in den geschichtlichen Alben der Gruppe. „Ein Stück Lecker Zeitgeschichte konnte so nun wieder gesichert und gleich für Jedermann präsentiert werden, sofern er sich als Mitglied der Gruppe angemeldet hat. Eine tolle Sache“, freut sich Wilfried Christiansen.

Gegründet hat der Polizeikommissar „Leck Nordfriesland – früher und heute“ im Februar 2012, das Ziel damals wie heute: „Ich wollte Menschen, die wie ich an Leck hängen, eine Plattform geben, um sich auszutauschen.“ Und auch bislang verborgene Schätze in alten Fotoalben sind immer immer sehr willkommen. „Auf Wunsch werden die Fotos natürlich immer zurückgesandt“, verspricht Wilfried Christiansen, der über Facebook oder unter Tel.04662/1756 erreichbar ist.

Aktuell habe die Gruppe auch aufgrund der Corona-Pandemie und den Kontaktbeschränkungen noch mehr Zulauf; „aber es finden sich ohnehin nicht viele Menschen, die in irgendwelchen Archiven stöbern wollen. Die moderne Welt ist nun einmal digital und die Leute wollen meistens lieber zu Hause sitzen und sich der Geschichte Lecks mit so vielen tollen Fotos und Themen rund um ihren Ort erinnern.“