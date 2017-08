Freikarten für das Puppentheater Findus zieht um

vergrößern 1 von 1 Foto: Veranstalter 1 von 1

Am Mittwoch, 23. August, wird in Niebüll das Puppentheater „Findus zieht um - Neues von Pettersson und Findus “ aufgeführt. Das August Theater aus Dresden spielt das Stück im Sitzungssaal des Rathauses, teilte der Veranstalte – die Stadtbücherei Niebüll – mit. In der Geschichte – deren Vorlage das Kinderbuch von Sven Nordqvist ist – fängt Findus jeden Morgen um vier Uhr an, in seinem kleinen Bett herum zu hüpfen und „dabei Töne von sich zu geben“. Als Pettersson ihn dazu ermahnt ihn schlafen zu lassen, beschließt Findus umzuziehen. Das Nordfriesland Tageblatt verlost drei mal jeweils zwei Freikarten für die Aufführung. Schicken Sie uns dazu bis Montag, 14. August, eine Mail mit dem Stichwort ’Puppentheater Niebüll’ an redaktion.niebuell@shz.de. Die Gewinner werden benachrichtigt – die Karten können in der Bücherei abgeholt werden.

Wer beim Gewinnspiel leer ausgeht, kann für fünf Euro Karten in der Stadtbücherei Niebüll kaufen. Die Veranstaltung für Kinder ab vier Jahren beginnt um 16 Uhr, Einlass ab 15.30 Uhr.











































von Lea Sarah Albert

erstellt am 10.Aug.2017 | 04:13 Uhr