Jubiläum : Freibad Neukirchen feiert „40 + 1“ Geburtstag

Neukirchen | Genau am 22. Mai 1976 wurde das Freibad in Neukirchen von dem damaligen Innenminister des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Rudolf Titzck, einem gebürtigen Neukirchener, offiziell eingeweiht. Deshalb sollte eigentlich im vergangenen Jahr das 40-jährige Bestehen des Bades gefeiert werden, was aber aus organisatorischen Gründen nicht klappte. Daher lud die Gemeinde Neukirchen nun Groß und Klein zum Jubiläum „40 + 1“ ein und hatte sich dafür mit einem Orga-Team ein buntes Programm im Wasser und auf den angrenzenden Anlagen ausgedacht.

Dank der Heizung aus einer nahen Biogas-Anlage betrug die Wassertemperatur des Bades angenehme 27 Grad. Bei zwar starkem Wind, aber immerhin 24 Grad Außentemperatur trudelten immer mehr Besucher ein. Der Eintritt war an diesem Tag für alle frei. Orga-Leiter Jörg Hansen, gleichzeitig zweiter stellvertretender Bürgermeister in Neukirchen, lud alle ein, sich an den zahlreichen Spielen zu beteiligen. Das waren überwiegend Wasserspiele unter der Leitung von Christiane Spreth wie Tauziehen, Wettreiten auf Schwimmtieren oder eine Entenjagd, bei der Plastik-Entchen auf einem Brett im Wasser schwimmend transportiert werden mussten. Beim Bademeister-Ehepaar Bianca und Karl-Heinz Petersen konnten Wasserbälle mit Hochdruck ins Tor geschossen werden und sie luden im Wasser zum Wettschleppen sowie einer „Reise nach Jerusalem“ ein. Unter der Leitung von Despina Jürgens wurde ein Tanz im Schwimmbad einstudiert.

Neukirchens stellvertretender Bürgermeister Thomas Dose freut sich über den guten Zuspruch und dankte besonders dem tüchtigen Orga-Team für Vorbereitung und Ablauf des gelungenen Jubiläumsfestes. Auch Karl-Heinz Petersen zeigte sich am Ende rundum zufrieden: „Es lief alles optimal und die Spiele wurden sehr gut angenommen.“