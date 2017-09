Freibad Aventoft ab sofort geschlossen

vergrößern 1 von 1 Foto: christiansen 1 von 1

Auf Grund der bis vor kurzem anhaltend schlechten Witterung ist das Aventofter Freibad seit der vergangenen Woche für diese Saison bereits geschlossen worden. Auch der geplante Abbadetag musste in diesem Jahr ersatzlos ausfallen. Das Bad wird in diesen Tagen Winter fertig gemacht (Foto). Wie Bademeisterin Gudrun Ingwersen mitteilte, konnte das kleine unbeheizte Schwimmbad im abgelaufenen Sommer an 73 Öffnungstagen nicht einmal ganz 1000 Besucher verzeichnen. Damit blieb man erstmals unter dieser magischen Grenze.