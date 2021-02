Realistin aus Nordfriesland : Frauke Gloyer hat ein Gespür für Schnee – und die Schönheit des Winters

Für die nordfriesische Malerin Frauke Gloyer ist ihre alte Kate auf dem Deich in Galmsbüll Ausgangspunkt für ihre Kunst.

Avatar_shz von Arndt Prenzel

15. Februar 2021, 20:10 Uhr

Galmsbüll | Die Fahrt durch die Köge nach Galmsbüll ist in diesen Tagen ein Abenteuer. Schneewehen müssen umkurvt werden, eisglatte Straßenflächen ebenso. So ist man am Ende froh, den Mühlendeich erreicht zu haben. Die uralte Kate der Malerin Frauke Gloyer steht wetterfest am Wegesrand. Der Türklopfer lässt das Holz kurz erzittern, ehe sich der obere Teil der Klönschnackdör öffnet.

Auch interessant: Norddeutsche Realistin Frauke Gloyer zeigt feinfühlige Bilder

Winter als Faktor für gute Laune

Frauke Gloyer lächelt, was vielleicht weniger am Besuch, als am wunderschönen Wetter liegt. Und so einigen wir uns schnell auf einen Spaziergang. Die Galmsbüllerin erzählt, dass das Schneetreiben und der Winter sie in gute Laune versetzten. „Das finde ich immer wieder wunderschön“, sagt sie. Und da die Malerin stets mit großer innerer Freude auf die Natur reagiert, hat sie gleich eine Vielzahl von Skizzen angefertigt, um Schneeimpressionen am Haus in Öl wiederzugeben. Immer wieder finden sich neue Motive, da sich gerade im Schnee das Gesicht von Landschaft und Gebäuden stark verändert. Aber auch in den anderen Jahreszeiten ist das Reetdachhaus immer wieder Auslöser für neue Bilder. Diese tiefe Verbundenheit hat mehrere Gründe.

Arndt Prenzel

Gloyer sah die alte Kate als junge Frau zum ersten Mal

„Ich war 20 Jahre alt, als ich die Kate zum ersten Mal gesehen habe“, sagt Frauke Gloyer, „ich wäre fast vom Rad gefallen, denn ein so ursprünglich gebliebenes Haus, erbaut um 1720, hatte ich lange nicht gesehen.“ Die Verbindung war da und sie wuchs über die Jahre und Jahrzehnte. „Ich war immer wieder froh, das Haus bei sporadischen Besuchen über die Jahre unverändert zu sehen“, sagt die Malerin.

Auch interessant: Wo Frauke Gloyers Bilder entstehen

Erinnerungen an eine glückliche Kindheit

20 Jahre nachdem sie sich in das Haus verliebt hatte, konnte sie es kaufen. „Dass das möglich wurde, grenzt für mich an ein Wunder.“ Die Zuneigung zu der Kate, so erzählt sie während des Spaziergangs, liegt begründet in glücklichen Kindheitserinnerungen. An unzähligen Wochenenden und in den Ferien war eine kleine Deicharbeiterkate am Außendeich in Westerhever das Zuhause ihrer Familie. Dort lernte sie die ungestüme Natur Nordfrieslands kennen – und lieben.

Schon damals war ein Ölmalkasten dabei, ein Geschenk der Mutter. „Durch meine Mutter haben meine Geschwister und ich die Welt der Museen eröffnet bekommen, Ausstellungen besucht und viele Maler kennengelernt“, erinnert Frauke Gloyer sich. Bald stand fest, dass sie Kunst studieren wollte. Einer der Malerfreunde – es war Lutz Theen – unterstützte diesen Wunsch.

Nordfriesland als Inspiration

Er bot der angehenden Abiturientin an, sie regelmäßig zu seinen Ausflügen in die Natur mitzunehmen. „Die Art, wie er schnell Schatten und Licht ordnete, Bäume und Sträucher auf dem Skizzenblatt entstehen ließ, hat mich sehr beeindruckt.“ Schnell war ihr klar, dass sich Kunst nur über ein gründlich erlerntes Handwerk entwickelt. Und dass Nordfriesland mit seinem Reichtum an Sinneseindrücken von der Natur, Landschaft, Meer und Himmel ein wahrer Motor für die künstlerische Schaffenskraft Frauke Gloyers werden kann.

Vorbild Peter Feddersen

Zum Vorbild wurde ihr dabei der Maler Hans Peter Feddersen, mit dem sie auf Umwegen verwandt ist: „Er hat sich konsequent sein Handwerk erarbeitet, und dann, fast 60-jährig, seine ganz eigene Motivwelt in seinem unverwechselbaren Malduktus, seiner Handschrift, auf den Punkt gebracht.“ Und noch ein weiterer Aspekt ist ihr wichtig: „Sein munterer Geist hat ihn bis zu seinem 86. Lebensjahr mit reicher Ernte belohnt. Kein schlechter Einfluss, wenn man, wie ich jetzt, 60 wird.“

Erste Ausstellung in der Stadtbücherei Niebüll

Während des Studiums in Braunschweig blieb der Kontakt zum Norden eng. Ganz unerwartet kam das Angebot der Stadtbücherei in Niebüll, eine erste Ausstellung zu realisieren. Zu ihrem eigenen Erstaunen sagte die zurückhaltende Kunststudentin zu. Leiter Ronald Steiner freut sich noch heute über diesen Coup: „Sie hat damals alle Bilder verkauft.“ Auch Nikolaus Störtenbecker, der Initiator der „Norddeutschen Realisten“, hat damals die Ausstellung besucht. Er vermittelte eine zweite Ausstellung, in einer Galerie in Ulm. All das ist fast 40 Jahre her, in denen unzählige Ausstellungen in Galerien und Museen folgen sollten. Beim Spaziergang über den Deich fällt der Blick auf große Vogelschwärme und einzelne Seevögel. Im Schnee sind Fuchsspuren zu erkennen. In der Ferne hoppelt ein Hase kurioserweise Richtung Wattenmeer. Was will er da?

Tiere als künstlerische Herausforderung

Besondere Tiere fordern die Künstlerin immer wieder aufs Neue heraus. Natürlich gehört dazu die zahme Saatkrähe, die die Malerin 16 Jahre begleitete. „Diese klugen, kecken Augen, die hinter dem großen, hell scheinendem Schnabel blitzen. Dazu das schöne blaugrün-schwarz schillernde Gefieder.“ Neben Schafen, Kühen, toten Füchsen, Watvögeln gibt es immer wieder etwas zu entdecken, was auf die Leinwand will. Kürzlich fand sie im Schuppen ein unscheinbares, aber gut erhaltenes Skelett mit Haut. „Die Rattenleiche hinter einer Kiste war schon fast mumifiziert!“ Um gemalt zu werden, ein fast idealer Zustand.

Vieles hat Frauke Gloyer mit ihrem unverwechselbaren Strich und großer Könnerschaft seitdem eingefangen. Eindeutig, klar, eindrücklich. Stur, wie sie sein kann, hat sie ihren Kurs beibehalten. Der Erfolg und die Anerkennung geben ihr Recht.

Ach ja, der Spaziergang – der ging eigentlich viel zu schnell vorbei. Aber zum Glück ist die Wahrscheinlichkeit, Frauke Gloyer während ihrer Motivsuche auf dem Deich zu begegnen, ziemlich groß. Nicht nur bei Schnee, sondern bei jedem Wetter.