Frauen-Zuwachs bei der Wehr

Neujahrsempfang in Aventoft: Bürgermeisterin Christine Harksen blickt auf der geplante Erweiterung des Gerätehauses voraus

14. Januar 2020, 15:34 Uhr

aventoft | Die Turnhalle in Aventoft war gut besucht, die gedeckten Tische waren besetzt. Die Gemeinde Aventoft hatte zum Neujahrsempfang eingeladen und etwa 80 Einwohner kamen. Gemessen an der Zahl von rund 500 Einwohnern eine gute Beteiligung. Christine Harksen, seit fast 25 Jahren Bürgermeisterin, leitet in ihrem Hauptberuf leitet die Kindertagesstätte in Süderlügum. Sie blickte auf das vergangenen Jahr zurück und auch voraus auf 2020 – routiniert und in freier Rede. Vor dem Empfang fand ein evangelischer Gottesdienst statt. Die Kirchgänger von Pastor Michael Galle kamen erst nach 11 Uhr in die Halle. Auch der Pastor selbst war dabei.

Bürgermeisterin Christine bedankte sich für das große Engagement, mit dem die Bürger ihre Gemeinde unterstützen. Ein besonderer Dank ging an das Kulturamt, im Speziellen an Jeanette Sönnichsen, die diesen Neujahrsempfang organisiert hatte. Eine kleine Spitze an Pastor Michael Galle war auch dabei: „Er muss lernen, sich kurz zu halten.“

Der Wildschweinzaun zwischen Dänemark und Deutschland, der momentan teilweise an manchen Stellen nur ein wenig aus dem Wasser schaut, wurde genauso thematisiert wie das Thema des Breitbandanschluss – „es gibt schon welche, die ihn haben“ – oder eines Funkmastes in der Gemeinde. Das alles mit einem spürbaren Augenzwinkern. Es bestehe eben deutlich Nachbesserungsbedarf.

Beim Wasser hat die Gemeinde zum Wasserversorger Drei Harden gewechselt. Der Verband ist in Hand der Gemeinden und kein Unternehmen der freien Wirtschaft, wie es bisher der Fall war. Nun sei es für die Beteiligten besser überschaubar.

Eine Pflanzaktion hat es an der Rabatte beim Calle-Parkplatz gegeben, im laufenden Jahr wird mit der Ortsverschönerung weiter gemacht.

Dadurch, dass die Straße nach Aventoft und Rosenkranz auch als Umleitung während der Bauarbeiten an der Grenzstraße genutzt werden musste, ist sie kaputt gefahren und muss nun repariert werden.

Die Gemeinde stehe finanziell gar nicht schlecht da. Im vergangenen Jahr habe sie einen Überschuss von 4100 Euro erwirtschaftet. Eine der Haupteinnahmequellen sei natürlich die Gewerbesteuer. Viele Dänen kauften in den Märkten im Ort ein. Nur sei die Höhe dieser Einnahme schwer kalkulierbar – sei es wegen schwankender Geschäfte oder Abschreibungen bei Reinvestitionen.

2020 stehen trotzdem weitere Investitionen an. Das Feuerwehrhaus, das Rosenkranz und Aventoft gemeinsam nutzen, muss erweitert werden. Glücklicherweise wird der Anteil an Frauen in der Feuerwehr immer größer, nur muss darauf eben mit Baumaßnahmen – zum Beispiel bei den sanitären Anlagen – reagiert werden.

Am Friedhof wird der Gehweg weiter für Rollatoren tauglich gemacht. Eine Investition, die von der Gemeinde und nicht von der Kirche unterstützt wird, da der Friedhof in Gemeindeverantwortung liegt.

Aventoft wird 2020 einen neuen Gemeindetraktor bekommen. Ein dringend benötigtes Werkzeug für den Bauhof. Der exakte Verlauf der Trasse der Westküstenstromleitung sei zwar noch nicht bekannt. Dass es eine Übergabestation auf der Gemarkung geben wird, steht aber fest.

Zum Abschluss ihrer Erläuterungen machte Christine Harksen noch Werbung für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers, durch das das Grundwasser vor Schäden durch Ölbohrungen oder anderen Verunreinigungen geschützt werden soll. Die Unterlagen für dieses Volksbegehren können in den Bürgerbüros der Gemeinden geholt werden.

Sie beendete ihre Einlassungen unter großem Applaus der Bürger – und nicht ohne die ehrliche Hoffnung auf ein gesundes Wiedersehen im kommenden Jahr.

Zum Schluss sei noch auf eine Initiative einer Aventofter Bürgerin Liesa Faltings hingewiesen. Die WhatsApp-Gruppe „Whats Up im Ort“ informiert die Menschen über Neuigkeiten zu Veranstaltungen im Ort. Jeder Bürger aus Aventoft und Rosenkranz könne sich hinzufügen lassen.