Zeugen gesucht : Frau von Hund gebissen

Die ältere Dame wurde von einer Gruppe Jugendlicher verletzt zurückgelassen.

von nt

09. August 2018, 17:45 Uhr

Am Dienstagabend, 7. August, wurde zwischen 19 und 19.30 Uhr in Dagebüll eine 77-jährige Frau von einem Hund gebissen. Der Vorfall ereignete sich auf dem Halligweg kurz vor dem Außendeich. Bei dem Hund handelte es sich augenscheinlich um einen Deutschen Schäferhund, der an einer längeren Leine geführt wurde. Dieser Schäferhund mit überwiegend schwarzem Fell wurde von einer Person einer vierköpfigen Gruppe Jugendlicher geführt. Als die Fußgänger sich begegneten, sprang der Schäferhund so in Richtung der Dagebüllerin, dass diese über die Leine des Hundes stolperte und zu Fall kam. Auf dem Boden liegend wurde die Dame von dem Hund in den rechten Unterarm gebissen. Die entstandenen Verletzungen waren so stark, dass die Geschädigte von einem Anwohner eines nahegelegenen Hofes sofort zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Niebüll gefahren wurde. In der Aufregung unterblieb ein Notruf beim Rettungsdienst oder der Polizei. Die Dame befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung.

Der Hundeführer nebst Hund und Begleitung verließen den Ort, diese sind bisher unbekannt. Mögliche Zeugen und der Hundehalter wenden sich bitte unter Telefon: 04661/ 40110 an das Polizeirevier Niebüll.