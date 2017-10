... Franz-Josef Kravanja

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Sibylle Bremer

erstellt am 29.Sep.2017 | 09:50 Uhr

Der 50-jährige Kieler arbeitet als Pflegedienstleiter im Bereich der Konservativen Allgemeinpflege im UKSH, Campus Kiel.

Wenn in der Öffentlichkeit von der Pflege gesprochen wird, dann denken die meisten an die Altenpflege, oder?

Das ist bestimmt gefühlt zu 90 Prozent so. Die Betreuung und Begleitung älterer Pflegeheim-Bewohner bis zum Lebensende ist aber nur ein Bereich. Viele möchten eher dort arbeiten, wo pflegerische und medizinische Bereiche zusammenarbeiten und als Team Patienten therapieren.

Zum Beispiel im Krankenhaus...

Ja, die Verweildauer der Patienten in den Kliniken hat sich in den letzten zehn Jahren halbiert. Die Pflegekräfte haben dort viel mehr damit zu tun, den Patienten ihrer Erkrankung nach zu betreuen. Wenn jemand eine onkologische Erkrankung hat, dann braucht diese Person eine andere Pflege als jemand, der sich das Sprunggelenk frakturiert hat. Da hat die soziale und psychologische Komponente einen anderen Stellenwert. Das ist extrem abwechslungsreich. In der öffentlichen Wahrnehmung müssen Pflegekräfte aber immer nur viel arbeiten – im Schichtdienst und am Wochenende. Wer keinen wirklichen Einblick ins Klinikleben hat, sieht die Krankenpflege nur als Dienstleistung, die sich ausschließlich um die körperliche Grundversorgung kümmert. Eine völlig falsche Wahrnehmung...