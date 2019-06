Folk mit „Six Mile Bridge“

von Dorthe Arendt

30. Juni 2019, 17:02 Uhr

Risum-Lindholm | „Six Mile Bridge“ treten am Sonnabend, 6. Juli, 20 Uhr, im Andersen-Hüs auf und stellen ihre neue CD „Wide Open Space“ vor. Gespielt werden „Folk- und Roots Music“ mit keltischen und amerikanischen Einflüssen sowie eigene Songs in englischer und dänischer Sprache.

„Man merkt den Musikern ihre Spontanität und den Spaß an der Musik an“, heißt es in einer Mitteilung. Die Band besteht aus sechs Musikern gereiften Alters: Gründer Klaus Harder (Gitarre, Bouzouki, Gesang), Michael Graefe (Gitarre, Mandoline, Lapsteel-Dobro), Singer-Songwriter Stefan Lillelund aus Esbjerg und Karin Grunwald (Akkordeon). Außerdem sind aus Irland der Songwriter Malachy Costello und der Saxofonist Barry Farrell mit dabei.





Karten: Bäckerpost in Lindholm, Bücherstube Leu in Niebüll, im Andersen-Hüs (info@andersen-hues.de) und an der Abendkasse.