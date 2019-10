Flugzeugpark auf dem Prüfstand

Beim Luftsportverein Südtondern in Aventoft stand der jährliche Lufttüchtigkeitscheck an

01. Oktober 2019, 14:45 Uhr

Aventoft | Große Aufregung bei den Mitgliedern des Luftsportvereins Südtondern (LSV) und emsiges Gewusel im Hangar auf dem Segelflugplatz in Aventoft. Grund war die jährlich stattfindende Lufttüchtigkeitsprüfung für den gesamten Flugzeugpark des Vereins. Das sind acht Segelflugzeuge, zwei Reise-Motorsegelflugzeuge (Falke und D-KEAT) sowie das Windenfahrzeug.

Der verantwortliche Referent und technische Leiter des LSV, Matthias Dubbick, hatte dafür den üblichen umfangreichen Papierkram vorbereitet, sodass der amtliche Prüfer Wolfgang Küssner aus Niebüll sich unverzüglich an die mit dem TÜV zu vergleichende Begutachtung der Maschinen machen konnte.

Dabei werden alle technischen und sicherheitsrelevanten Dinge in Augenschein genommen. Etwa darf nicht zu viel Spiel im Steuerknüppel der Flugzeuge sein oder ein Lager muss ausgetauscht werden. Meistens sind es aber ganz normale Verschleißerscheinungen, die ausgebessert werden müssen. Oftmals gilt es aber auch, die Flugzeuge aufgrund von luftfahrttechnischen Anweisungen des Herstellers oder des Luftfahrtbundesamts Braunschweig zu prüfen.

„Das gilt auch für ältere Modelle, wenn sich dort etwas Aktuelles ereignet hat“, so Wolfgang Küssner. So auch für das Oldtimer-Segelflugzeug „Focke-Wulf Weihe 50“, Baujahr 1958, laut Matthias Dubbick mit der Nummer acht das letzte Flugzeug dieser Baureihe.

Jedoch: Auch an diesem Segelflugzeug war sehr zur Freude des LSV-Vorsitzenden Hans-Ulrich Henningsen alles im Lot, so dass es für das Winterquartier verpackt werden konnte. „Überhaupt hat der LSV sein Gerät eigentlich immer in Ordnung“, wie Wolfgang Küssner und Fluglehrer Adalbert Schulz unisono bestätigten.

Die Beanstandungen werden dann jeweils im Frühjahr vor Beginn der Flugsaison nachgeprüft. Alle Maschinen werden gemäß einer vorgegebenen Prüfliste des luftfahrttechnischen Betriebes vom Luftsportverbandes Schleswig-Holstein gecheckt. Hierfür zeichnet Christian Nickel aus Flensburg verantwortliche. In dessen Auftrag bereist der Niebüller Wolfgang Küssner die Luftsportvereine des Landes. Er betreibt seinen früheren Beruf als Hobby weiter, denn er hat bereits als Flugzeugprüfer bei der Bundeswehr und in Dänemark gearbeitet.