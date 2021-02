Chance auf 15 Millionen Euro : Flugplatz Leck als Testfeld für Drohnen: Im Mai muss das Konzept stehen

Von Impfstofftransport bis Flugtaxi: Was in naher und ferner Zukunft möglich ist, könnte in Leck erforscht werden.

Die hochfliegenden Pläne reifen weiter heran: Auf dem ehemaligen Nato-Flugplatz in Leck soll ein Innovationszentrum für Drohnen entstehen. Ob Seenotrettung, Versorgung der Inseln und Halligen mit Impfstoffen und anderen medizinischen Gütern, Offshore-Wi...

