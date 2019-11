Literatur auf Sylt : Florian Illies: Sympathisch, manieriert und unterhaltend

Der Bestsellerautor eröffnete das „Lange Literaturwochenende“ der Privathotels Sylt im Hotel Budersand.

Avatar_shz von Michael Stitz

13. November 2019, 16:29 Uhr

Hörnum | „Ich hätte nicht gedacht, dass er so sympathisch ist“, sagt eine Dame, die sich nach einer gut eineinhalbstündigen Lesung in die lange Reihe derjenigen einordnet, die sich gern von Florian Illies eines seiner Bücher signieren lassen möchten. Mit ihm eröffnete am Dienstagabend das 6. „Lange Literaturwochenende“ der Privathotels Sylt.

Der 48-jährige Erfolgsautor, Journalist, Kunstexperte und Verleger erstaunt seit Jahren die Feuilletons mit seinen Büchern und seiner Biografie. Schon in jungen Jahren wird sein Schreibtalent von der FAZ entdeckt und mit einer führenden Position an das Haus gebunden, sein Buch „Generation Golf“ als großartig von Kritikern und Lesern gefeiert. Als Kunsthistoriker betätigte sich Illies in einem sehr renommierten Auktionshaus und als Gründer der Kunstzeitschrift „Monopol“. Zwischenzeitlich war er Ressortleiter des Feuilletons bei der Wochenzeitschrift „Die Zeit“, seit kurzem ist er Chef des Rowohlt-Verlages.

Die Literatur, Literaten, Kunst und Künstler und ihre Psyche sind es, die Florian Illies besonders interessieren und faszinieren. Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Franz Kafka oder Pablo Picasso sind nur einige der knapp 50 (großen) Namen, die er in seinem Buch „1913. Der Sommer des Jahrhun- derts“ aufgreift, um über die Schilderung ihrer Seelenlagen eine Mentalitäts- und Kulturgeschichte des beginnenden 20. Jahrhunderts kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu schreiben.

Ihm gelang damit vor sieben Jahren erneut ein brillant geschriebener Bestseller, der monatelang die Charts des Buchhandels anführte. Jetzt erschien der Nachfolgeband „1913 – Was ich unbedingt noch erzählen wollte“. Aus beiden Büchern las Illies oder erzählte im Gespräch mit der Moderatorin des Abends, Sonja Valentin, mit welcher Absicht er diese Bücher geschrieben hat. „Weil es mich immer genervt hat, dass man in der Rückschau scheinbar genau sehen kann, wie und warum ein Ereignis wie der Erste Weltkrieg sich ereignen konnte“. Seine beiden Bücher erklären deshalb nicht. Mit den Tagebucheinträgen seiner Protagonisten oder mit Anekdoten aus ihrem Leben entwirft er Szenen, Bilder und Reflexionen, kaleidoskopartige Momentaufnahmen – farbig, wechselhaft, faszinierend.

Wer die Bücher nicht kennt, hört an diesem Abend deshalb keine durchgängige Geschichte, bekommt mal skurrile, mal ironische oder auch unterhaltende Textpassagen zu hören – hübsche herausgebrochene Stückchen aus einer komplexen Collage, die beim Leser schnell die Lust auslöst, weiter und weiter zu lesen, um das jeweilige Buch dann fast ein wenig traurig aus der Hand zu legen, weil sie so farbig, lebendig und mitreißend die Figuren agieren lassen und die Atmosphäre des Auf- und Umbruchs des Jahres 1913 mit geradezu eleganter Lässigkeit vor Augen führen.

Doch Illies liest es an dem Abend im Budersand mit teils sehr langen Pausen, plaudert ein wenig zwischen den Passagen, schafft aber kaum Übergänge, belässt es gern bei sehr kurzen Sequenzen. Es entsteht so kein mitreißender Erzählfluss. Das wirkt zunächst als dramaturgisch geschickter Effekt, aber manchesmal auch manieriert, hin und wieder irritierend, wenngleich der jungenhaft wirkende Autor dabei nie abgehoben, sondern immer nahbar, ja sehr sympathisch rüberkommt.

Abende mit Literaten sind im Idealfall anregende, nachhaltige Begegnungen mit Künstlerpersönlichkeiten, deren Werke durch den Reichtum an profundem Wissen, überzeugenden Erkenntnissen und herausragendem schriftstellerischem Können beeindrucken. Florian Illies vereint all diese Qualitäten. Dass er zudem eine gewinnende Persönlichkeit ist, zeichnet ihn zusätzlich aus. Glückwunsch an die Veranstalter des „Langen Literaturwochenendes“, dass sie zur Eröffnung Florian Illies gewinnen konnten – und eine dringende Empfehlung, seine 1913-Bücher zu lesen!

Das 6. „Lange Literaturwochenende“ der Privathotels Sylt dauert noch bis zum 17. November. Das Programm steht unter www.privathotels-sylt.de