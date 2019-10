Nachbarschafts-Projekt : Flohmarkt in Niebüll für gute Zwecke

Nachbarschaftsflohmarkt „Rund um die Deezbüller Kirche: Spenden an Niko Nissen Stiftung und DLRG.

von Arndt Prenzel

28. Oktober 2019, 13:42 Uhr

Das Wetter war nur an diesem Tage schön, der traditionsreiche Deezbüller Flohmarkt somit ein voller Erfolg. Jetzt wurde der Erlös in Höhe von 2.400 Euro zu gleichen Teilen an die Niko Nissen Stiftung und DLRG übergeben.

Der beliebte Anwohner- und Nachbarschaftsflohmarkt „Rund um die Deezbüller Kirche“ bewegte rund 60 Deezbüller Bürger bei der Veranstaltung mitzumachen. Sie öffneten ihre Schatztruhen, belebten ihre Garagen, zeigten ihre Hinterhöfe und Carports mit einem lebendigen Ambiente inklusive Klönschnack und Kaffee.

Torten waren der Renner

Als Einsatz ist eine selbstgebackene Torte erwünscht. Diese Torten sind ein Renner und werden von Gerlinde Konzok-Clausen und ihrem tollen Team im Werktstattcafé bei der Firma Werth verkauft.

Gleich neben an steht der „Chef“ Oliver Werth mit seinen Mitarbeitern und verkauft Grillwurst. „Wir liefern uns ein Kopf-an-Kopfrennen“, lacht seine Lebensgefährtin. Tatsächlich waren bereits um 14.30 Uhr Kuchen und tausend Grillwürste ausverkauft.

„Sensationell, wie früh mit dem Futtern begonnen wird“, lautet der Kommentar. Die Besucher lieben diese nette Veranstaltung, sie kommen in Scharen; die Autos parken bis in die Innenstadt. Beim Rundgang findet der Besucher jede Menge an seltenen Dingen frisch vom Dachboden oder aus dem Keller.

Viele Raritäten

Die Anwohner im Küsterweg, Katharine-Ingwersen-Weg, Andreas-Christiansen-Straße, Nelle-Jannsen-Weg und Carl-Ludwig-Jessen-Straße tragen nicht nur mit den Torten, sondern auch mit ihren Raritäten zum Gelingen stark bei.

Gerlinde Konzok-Clausen hat die Spendenbilanz seit 2013 errechnet: Es sind stolze 12.000 Euro. Die Niko Nissen Stiftung, die nun schon 25 Jahre aktiv ist, profitiert jedes Jahr davon. „Damit fördern wir unser Projekt Suppenküche in Pinsk oder die Ferienaufenthalte der Kindern und Jugendlichen aus der Tschernobyl-Region in Weißrussland“, sagt Frauke Nissen.

Marc Feldmann und Birte Kakeldey waren für die DLRG Niebüll erschienen. „Wir freuen uns sehr, haben aber das Geld noch nicht verplant“, sagen beide. Sie schilderten eindrücklich den unglaublichen bürokratischen Aufwand der Organisation, so z. B. bei der Planung der Wehlenwachen, die es 2020 wieder geben soll.