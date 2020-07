Fitness-Studio im Freien

Auf dem Spielplatz im Niebüller Holunderring wurden Fitnessgeräte für jedermann in Betrieb genommen

Avatar_shz von shz.de

22. Juli 2020, 09:19 Uhr

Niebüll | Die Stadt Niebüll kann sich neben Fairtrade und Klimaschutz demnächst vielleicht auch Sportstadt nennen. Nachdem 1980 die ironisch gemeinte Olympiabewerbung durch Gärtner Johannes Boysen knapp scheiterte, gibt es jetzt weitere, bodenständige Fitness-Angebote für jedermann.

Am Spielplatz Holunderring weihten die Niebüller Stadtvertreter um den amtierenden Bürgermeister Bernd Neumann vier Geräte ein, die zum Freizeitsport animieren. Angeregt hatte diese Ausgabe von Steuergeldern der frühere Seniorenbeirat um Frank Steinauer und Frauke Rörden-Prang.

Unter der gründlichen Beratung von Stadtgärtner Jochen Johannsen wurden drei High-Tech-Geräte ausgesucht, die nun zum Rudern, Bein- und Armdrücken einladen. Direkt am Spielplatzrand gelegen, können sportive Eltern (die Geräte sind ab 14 Jahren benutzbar) ihren Kleinkindern sogar beim Schaukeln zuschauen.

Das vierte Gerät ist ein so genannter Titan. Das Karussell ist auch für Kinder mit Handicap geeignet, der inklusive Gedanke bleibt also bewahrt. Jochen Johannsen gab sich optimistisch, dass das Gerät auch vier Stadtvertreter trägt. Leider konnte der Versuch nicht umgesetzt werden, da der „Titan“ bereits exklusiv inklusiv genutzt wurde.



Gute Pflege – lange Lebensdauer





Bert Bruhn, Reinhard Abel und Robert Zimmermann testeten dann aber die anderen Geräte und waren begeistert. „Tolle Sache“, meine Bernd Neumann nach einem ersten Beindrücken. Und Jochen Johannsen hatte als Muskelmann wenig Probleme mit dem Hochdrücken der Gewichte. Bernd Neumann ließ sich sogar zu einem Tanz auf der Trampolinfläche verführen. „Herrlich, und so solide.“

Der Bauhofleiter auf Qualität geachtet. „Wir müssen sonst ständig reparieren. So aber haben wir bei guter Pflege eine lange Lebensdauer“, so Jochen Johannsen.

Knapp 15.000 Euro wurden investiert; es geht darum, immer wieder nachzurüsten. „So schaffen wir attraktive Spielplätze für alle Generationen“, sagt Bernd Neumann, der weiß, dass Radfahrer eigens aus Risum-Lindholm kommen, um hier zu rasten oder zu picknicken. „Wir haben vor 13 Jahren begonnen, hier etwas Besonderes zu schaffen. Das soll natürlich weitergehen.“ Nun können die Auswärtigen sich wie alle anderen Bürger zusätzlich austoben.

Robert Zimmermann berichtete, dass sich auf dem 2,5 Hektar großen Gelände mit Vorliebe Familien treffen, vor allem abends und am Wochenende. Nach dem Spielplatz in der Mühlenstraße gibt es nun weitere Geräte, die auch für Ältere geeignet sind.

Fitness für alle, eine gute Devise für Niebüll: Und tatsächlich fließen seit Jahren viele Gelder in die Sporthallen und -anlagen, das Sportlerheim wird bald neu gebaut, es gibt Kunstrasenplätze. Was noch fehlt, ist eine Boule-Bahn im Zentrum der Stadt. Ein Erstversuch auf dem Spielplatz Holunderring scheiterte in den letzten Jahren mangels Interesse.