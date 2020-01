Neue Kurse und Angebote : Fit im Winter mit dem Kneippverein Südtondern

Kneippverein Südtondern lädt alle Interessierten auch zum Neujahrskaffee ein.

06. Januar 2020, 15:56 Uhr

Der Kneipp-Verein Südtondern startet mit einer Reihe von Aktionen und Terminen ins neue Jahr. Rundum fit im Kneipp heißt es nämlich auch im Winterhalbjahr. Zum Beispiel durch die Kneipp-Frühgymnastik, die ab sofort jeden Donnerstag um 8.15 Uhr beginnt. Im Anschluss, immer um 9.30 Uhr, wird Qi Gong angeboten. Beide Kurse finden statt in der Begegnungsstätte, Friedrich-Paulsen-Strasse in Niebüll.

Das Kneipp-Vereins-Angebot Yoga am Nachmittag beginnt am Mittwoch, 15. Januar, um 15 Uhr im Naturkundemuseum, Hauptstraße 108 in Niebüll. Nähere Info zu beiden Kursen unter Telefon 04661-3416.

Neujahrskaffee

„Wert-o-skop“ - das legendäre Kartenspiel mit persönlich gezogenen „Werten“ für 2020 findet am Freitag, 17. Januar. um 14.30 Uhr in der Begegnungsstätte Niebüll unter der Leitung von Karoline Friedrichs und dem Kneipp-Verein statt.

Ebenfalls bis zum 17. Januar bittet der Kneipp-Verein Südtondern Interessierte, sich zum Neujahrskaffee des Vereins anzumelden, der am Sonnabend, 25. Januar, um 14.30 mit Tombola und Unterhaltung ebenfalls in der Begegnungsstätte Niebüll stattfindet. Und zwar unter der Telefonnummer 04661-9045355.