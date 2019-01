Musiker-Ausbildung in Leck : Fit für den Posaunenchor

Bläser-Neulinge lernen beim Profi: Ein Ausbildungsprojekt als Nachwuchswerbung für ganz Südtondern.

von shz.de

09. Januar 2019, 10:44 Uhr

„Wir suchen Bläserinnen und Bläser jeden Alters für einen Start im Posaunenchor. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, sie werden während der Ausbildung erarbeitet“, wirbt Dieter Charbon, zuständiger Bezirksobmann für den Posaunenkreis Südtondern, für ein Ausbildungsprojekt. „Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn wir ehemalige Bläser begrüßen können, die sich wieder musikalisch betätigen möchten“, so Charbon.

Für die Ausbildung stehen die Posaunenchöre in Achtrup, Fahretoft-Dagebüll, Ladelund, Süderlügum, und auf den Inseln Amrum sowie Föhr zur Verfügung. Los geht es am Sonnabend, 19. Januar, im Gemeindehaus Leck. Dort werden Interessierte unter professioneller Anleitung eines Berufsmusikers an die Blechblasinstrumente herangeführt. Die Instrumenten-Palette reicht von Trompete und Flügelhorn im hohen Register, über Posaune, Tenorhorn, Euphonium bis hin zur Tuba im tiefen Blech. Das Erlernte wird am Sonnabend, 26. Januar, von 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, in Husum, in der Friedenskirche vertieft. Die Fahrt nach Husum wird nach Angaben Charbons in Fahrgemeinschaften stattfinden. Die Ausbildung in den Chören ist kostenfrei, eine kleine Leihgebühr für die bereitgestellten Instrumente könne unter Umständen erhoben werden, erklärt der Bezirksobmann.

Bei Interesse geben geben folgende Ansprechpartner Auskunft: Bezirksobmann Dieter Charbon, Tel. 04662-4240; stellvertretender Bezirksobmann und Chorleiter Süderlügum Jörg Eggers, Tel. 04663-2944832; Alexandra Holst, Chorleiterin Achtrup, Tel. 04662-8911680; Holger Asmussen, Chorleiter Fahretoft-Dagebüll, Tel. 01523-3891081 sowie Ilse Kjer, Chorleiterin in Ladelund, Tel. 04666-9891491. Auf Amrum ist es Chorleiterin Anne-Sophie Bunk, Tel. 04682-1034 und auf Föhr der Chorleiter Martin Petereit, Tel. 04681-5392.

Start am Sonnabend, 19. Januar, im Gemeindehaus Leck, Süderstraße 4. von 14.30 bis 17.30 Uhr.