Fit durch den Lockdown

Personal Trainer aus Leck gibt Tipps, wie man auch von zuhause aus etwas für den Körper tun kann

22. Januar 2021, 11:25 Uhr

Leck | Die Fitnessstudios sind geschlossen, Schwimmbäder und Sportvereine ebenso. Bei dem Wetter draußen Sport machen? Nur was für die ganz harten. Was kann man also machen, um am Ende des Lockdowns nicht wie eine Couch-Potato auszusehen? Wir haben Birger Jensen, Personal Trainer aus Leck gefragt, wie man mit einfachen Mitteln etwas für sich selber tun kann. „Es ist wichtig in dieser heutigen Zeit (nicht nur durch Corona, aber gerade jetzt), sich zu bewegen - mental wie körperlich“, sagt der Experte und rät: „Geh an der frischen Luft spazieren. Im Wald, am Meer oder im Park. Strecke und recke dich regelmäßig zwischendurch - gerade nach dem Erwachen besonders wohltuend.“ Hunde und Katzen tun dies sehr häufig, so der Fitnesstrainer. „Und die wissen warum: Es erfrischt und beugt die Steifigkeit im Körper vor.“

Zudem empfiehlt Birger Jensen drei Übungen, die man einfach zu Hause trainieren kann.





1. Rückenkräftigung:

Rudern (ohne Gerät, Getränkekiste, Widerstandsband, ...)Ausführung: Füße etwas mehr als schulterbreit stellen. Beuge dich aus der Hüfte leicht vor. Den Rücken gerade und den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Die Schultern nach hinten ziehen und Richtung Hüfte, weg von den Ohren.

Nun stelle dir vor, du hebst etwas schweres vom Boden auf und ziehst dieses zum Bauch hoch. (Hilfsmittel: Getränkekiste, Karton, gefüllte Flaschen, ...)

Die Schulterblätter werden dabei fest zusammen gezogen.





2. Rumpfkräftigung

: Planks (Knie, Füße, Unterarm, Hände)Ausführung: Stütze dich auf den Unterarmen ab, Rücken gerade, das Becken abgekippt (Steißbein zieht nach oben zur Nase), Gesäß fest zusammenkneifen und den Bauch fest einziehen. Die Füße sind aufgestellt.

Die Schulterblätter zur Seite auseinanderbringen. Diese Position halten. Ist dies noch zu schwer, setze die Knie auf und/oder komme von den Unterarmen auf die Hände.





3. Beine:

Kniebeuge (normale oder hinsetzen/aufstehen)Ausführung: Stelle dich schulterbreit auf. Hände nach vorn gestreckt. Bewege nun aus dem Becken dein Gesäß nach hinten und nach unten. Die Brust wird dabei gestreckt und etwas zur Decke gezogen. Blick geradeaus. Die Fersen bleiben dabei möglichst auf dem Boden. Sollte dies nicht gelingen, stelle deine Fersen auf eine kleine Erhöhung (Brett, Buch, ...).

Fühlst du dich unsicher und hast Angst umzukippen? Kein Problem: mache diese Übung vor einem Stuhl. Setze dich hin und stehe wieder auf oder, um es etwas schwerer zu machen, tippe den Stuhl mit deinem Gesäß leicht an und komme wieder in den Stand.