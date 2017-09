Guter Abschluss : Finanzpolster statt Fehlbetrag in Stadum

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Reinhardt 1 von 1

von Dorte Arendt

erstellt am 08.Sep.2017 | 03:11 Uhr

Stadum | Die Gemeindevertretung Stadum hat auf ihrer jüngsten Sitzung den Jahresabschluss und Haushaltsüberschreitungen für 2015 genehmigt. „Auch den Jahresabschluss 2016 werden wir in diesem Jahr noch beraten“, stellte Bürgermeister Werner Klingebiel auf Rückfrage in Aussicht. Doch eins nach dem anderen: Zunächst stand ein durchaus angenehmer Beratungspunkt auf der Tagesordnung, genauer „der Umgang mit dem Jahresüberschuss 2015 in Höhe von 231 690,71 Euro“.

Nachdem das Jahr 2014 für die Gemeinde Stadum noch mit einem Defizit von 9567,71 Euro abschloss und für das Jahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 117 000 Euro gerechnet wurde, weist die Ergebnisrechnung für das Jahr 2015 jetzt tatsächlich einen Jahresüberschuss von 231 690,71 Euro aus. „Damit fällt der Jahresüberschuss um rund 349 100 Euro besser als geplant aus. Ursache hierfür waren insbesondere rund 227 000 Euro höhere Gewerbesteuereinnahmen“, teilte Dirk Pfeiffer vom Amt Südtondern mit. Die Stadumer können somit den vorsorglich gestellten Antrag auf Fehlbetragszuweisung zurückziehen.

Die Finanzrechnung weist einen Überschuss in Höhe von 185 356,83 Euro aus, wodurch die liquiden Mittel der Gemeinde sich am Ende des Jahres 2015 auf 446 915,31 Euro erhöht haben. Der Jahresüberschuss 2015 wird aufgesplittet und mit einem Teilbetrag von 138 939,69 Euro der Allgemeinen Rücklage zugeführt, die restlichen 92 751,02 Euro fließen der Ergebnisrücklage zu. Dieses entspricht dann der gesetzlichen Vorgabe, wonach die Ergebnisrücklage 33 Prozent der allgemeinen Rücklage betragen soll.

Die Gemeindevertreter genehmigten das Zahlenwerk einstimmig, ebenso die im Haushaltsjahr 2015 entstandenen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in Höhe von 106.249,89 Euro. Pfeiffer zufolge sind davon 4275,07 Euro für Abschreibungen und 9567,71 Euro für die Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2014 mit der Ergebnisrücklage ausgewiesen worden. Als größere Überschreitungen nannte Pfeiffer unter anderem rund 13 708 Euro im Rahmen der Sanierung der Fenster in der Grundschule, 40 617 Euro für den Erwerb der Kindergarten-Container und die Anschaffung eines Geschirrspülers und 10 730 Euro höhere Personalkosten für die Betreuung der Offenen Ganztagsschule. Gemeindevertreter Carsten-Christian Brodersen ergänzte, dass die Überschreitungen teilweise durch Zuschüsse oder höhere Einnahmen abgedeckt seien.