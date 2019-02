Ecks Kino in Niebüll : Filmclub präsentiert „Mackie Messer“

Die Dreigroschenoper als Film? Der Filmclub Niebüll zeigt am Dienstag ein „schwieriges, umstrittenes, aber überwiegend umjubeltes Projekt.“

von Dorthe Arendt

17. Februar 2019, 18:27 Uhr

Der Film „Mackie Messer – Brechts Dreigroschenfilm“ wird am Dienstag, 19. Februar, in Ecks Kino in Niebüll gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr. „Regisseur Joachim A. Lang wagt sich mit dem Drama/Musikfilm Mackie Messer von 2018 an ein schwieriges, umstrittenes, aber überwiegend umjubeltes Projekt“, heißt es einer Ankündigung.

Nach der sehr erfolgreichen Premiere (1928) der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht scheiterte eine filmische Umsetzung am Protest von Brecht, der sich weigerte, sich den Vorgaben und ökonomischen Zwängen der Filmproduzenten zu beugen. „In Mackie Messer erzählt Lang die Geschichte der Dreigroschenoper und ihre gescheiterte Verfilmung durch den Dichter selbst – Lars Eidinger als Bertolt Brecht. Im Drehbuch kein Wort das nicht aus Brechts Werken stammt“, heißt es weiter. Weitere Besetzung: Mackie Messer (Tobias Moretti), Polly (Hannah Herzsprung), Peachum (Joachim Krol), Helene Weigel (Meike Droste), Kurt Weill (Robert Stadlober).