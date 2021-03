Tier in Notlage : Feuerwehr Leck rettet Schaf vor dem Ertrinken

In einem Seitenarm der Lecker Au hatte eine Spaziergängerin das hilflose Schaf entdeckt.

Leck | Zu einem Tier in Notlage wurde die Freiwillige Feuerwehr am Dienstag um kurz nach 13 Uhr alarmiert. In einem Seitenarm der Lecker Au am Naie Wäi zwischen Leck und Risum-Lindholm hatte eine Spaziergängerin ein Schaf im Wasser in unmittelbarer Nähe Pumpstation entdeckt und umgehend die Feuerwehr gerufen. „Wie das Schaf in das Wasser gekommen ist, wisse...

