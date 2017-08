Brand in Galmsbüll : Feuern im Dachstuhl sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

vergrößern 1 von 1 Foto: Bockwoldt 1 von 1

Galmsbüll | Ein Feuer in einem Haus im Galmsbüller Kleiseerkoog hat am Sonntag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Rund 70 Helfer waren am Mittag im Einsatz, um die Flammen im Dachstuhl zu bekämpfen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nord in Harrislee. Menschen waren demnach nicht im Wohnhaus als das Feuer ausbrach. Ein Bewohner wurde mit den Folgen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht. Warum es in dem alten landwirtschaftlichen Gebäude brennt, war zunächst unklar. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag an.

von lsa

erstellt am 13.Aug.2017 | 14:17 Uhr