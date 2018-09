Kreis Nordfriesland : Feuer in Niebüll: Lagerhalle nahe des Bahnhofs gerät in Brand

Bei dem Feuer in der Bahnhofstraße wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle.

von Tobias Fligge

14. September 2018, 21:16 Uhr

Niebüll | In Niebüll hat am Freitagabend eine Lagerhalle gebrannt. Verletzt wurde niemand, aber eine große Rauchwolke sorgte für Aufregung und Spekulationen im Netz. Nach Auskunft der Leitstelle Nord wurden die Einsatzkräfte kurz vor 20 Uhr alarmiert. In der Nähe der Gleise im Bereich Bahnhofstraße brannte demnach eine Lagerhalle.

Der Löschangriff sei bereits eingestellt und die Nachlöscharbeiten im Gang. Zwei Feuerwehren sind im Einsatz. Der Bahnverkehr wurde nach ersten Informationen nicht beeinträchtigt. Über die Warn-App NINA wurden Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?