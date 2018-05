Einsatz in Niebüll : Feuer am Glockenturm

„Glockenturm brennt in der Christuskirche“ – diese Alarmmeldung erreichte die Freiwillige Feuerwehr Niebüll-Deezbüll heute Nachmittag.

04. Mai 2018, 16:55 Uhr

Niebüll | „Glockenturm brennt in der Christuskirche“ – diese Alarmmeldung erreichte die Freiwillige Feuerwehr Niebüll-Deezbüll heute Nachmittag um 15.15 Uhr. „Aufgrund dieser Meldung und der Größe des Gebäudes wurden ebenfalls die Feuerwehr Langstoft und der Fachberater vom THW mit alarmiert“, berichtete Niebülls Gemeindewehrführer Sönke Hansen. An der Einsatzstelle stellte sich dann heraus: Der Glockenturm hinter der Christuskirche hatte bei Gartenarbeiten im unteren Bereich Feuer gefangen. „Das Feuer wurde aber durch schnelles Eingreifen der Angestellten abgelöscht – somit musste die Feuerwehr nur noch eine Kontrolle durchführen und zur Sicherheit nochmals den Bereich mit Wasser benetzen“, so Hansen weiter. Zusätzlich waren Polizei, Rettungsdienst und DRK vor Ort.